https://ria.ru/20241214/moldaviya-1989205068.html

Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией

Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией - РИА Новости, 14.12.2024

Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией

Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:39

2024-12-14T14:39

2024-12-14T14:39

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москва

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рустам минниханов

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования Игорь Додон. Додон сообщил, что провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, на ней обсудили двусторонние отношения с учетом соглашений, подписанных рядом регионов Молдавии, включая Гагаузию, с Татарстаном. "Отметил, что большинство граждан Республики Молдова хотят дружить с Россией, а антироссийская стратегия нынешних властей Молдовы является ошибочной. Вот почему сегодня мы стараемся восполнить отношения с РФ на межрегиональном уровне, а после выборов и смены власти в Молдове вернем стратегическое партнерство с Россией, так как это соответствует нашим национальным интересам", - написал Додон в своем Telegram-канале. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989204331.html

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россия, молдавия, москва, игорь додон, рустам минниханов, майя санду, в мире