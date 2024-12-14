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Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией - РИА Новости, 14.12.2024
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14:39 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/moldaviya-1989205068.html
Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией
Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией - РИА Новости, 14.12.2024
Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией
Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:39
2024-12-14T14:39
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москва
игорь додон
рустам минниханов
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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования Игорь Додон. Додон сообщил, что провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, на ней обсудили двусторонние отношения с учетом соглашений, подписанных рядом регионов Молдавии, включая Гагаузию, с Татарстаном. "Отметил, что большинство граждан Республики Молдова хотят дружить с Россией, а антироссийская стратегия нынешних властей Молдовы является ошибочной. Вот почему сегодня мы стараемся восполнить отношения с РФ на межрегиональном уровне, а после выборов и смены власти в Молдове вернем стратегическое партнерство с Россией, так как это соответствует нашим национальным интересам", - написал Додон в своем Telegram-канале. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, рустам минниханов, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Рустам Минниханов, Майя Санду, В мире
Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией

Додон: социалисты Молдавии намерены вернуть стратегическое партнерство с Россией

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования Игорь Додон.
Додон сообщил, что провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, на ней обсудили двусторонние отношения с учетом соглашений, подписанных рядом регионов Молдавии, включая Гагаузию, с Татарстаном.
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"Отметил, что большинство граждан Республики Молдова хотят дружить с Россией, а антироссийская стратегия нынешних властей Молдовы является ошибочной. Вот почему сегодня мы стараемся восполнить отношения с РФ на межрегиональном уровне, а после выборов и смены власти в Молдове вернем стратегическое партнерство с Россией, так как это соответствует нашим национальным интересам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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