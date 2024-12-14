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Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"

Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"

Губернатор Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на XXII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:34

2024-12-14T18:34

2024-12-14T18:34

тульская область

тульская область

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мариуполь

дмитрий миляев

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на XXII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.Съезд прошел в субботу в Москве. На съезде обсуждалось расширение федерального проекта "Время героев" в субъектах России.При этом в Тульской области проект "Герой 71" был запущен 16 апреля указом губернатора. Он предоставил участникам СВО возможность для личностного и профессионального роста:● получение среднего и высшего профессионального образования,● повышение квалификации,● обучение программе по открытию и ведению собственного дела,● включение в резерв управленческих кадров региона,● первоочередной порядок трудоустройства на востребованные профессии и специальности.На компенсацию затрат на получение высшего образования поступило уже 42 заявки - 34 от участников СВО и восемь - от членов семей. Более 70% вернувшихся участников СВО уже обеспечены работой, остальные проходят реабилитацию.5 сентября в Туле был открыт единый центр по сопровождению участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов "Герой71".Центр оказывает:- весь спектр услуг МФЦ,- прием заявлений на получение мер социальной поддержки,- помощь в трудоустройстве и обучении и переобучении,- юридическую,- психологическую помощь.Услугами центра уже воспользовались более 3 тысяч человек, из них более 150 семей получили психологическую помощь, более 300 – юридическую. Было решено более 200 бытовых вопросов семей. На площадке центра проведено более 20 мероприятий для участников СВО, ветеранов и их родных.По поручению Миляева в 2025 году будут открыты филиалы центра в пяти крупных районах области: Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске.На заседании Тульская область была отмечена, как один из лидеров в стране по оказанию помощи по поддержке участников специальной военной операции. Так, только в начале декабря региона направил в ДНР очередную партию гуманитарного груза – 170 тонн стройматериалов, лекарств, одежды, генераторов и бензопил.Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой был подписан в 2022 году на Питерском международном экономическом форуме. Тульская область активно участвует в восстановлении Мариуполя. Силами туляков там отстроены школа, детский сад, общежитие, 21 многоквартирный дом, дворы и коммунальные сети, МФЦ и храм.В 2024 году при поддержке правительства Тульской области более 600 детей из Мариуполя отдыхали как на территории области, так и в оздоровительных лагерях, расположенных в Крыму.

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