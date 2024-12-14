https://ria.ru/20241214/milyaev-1989240092.html
Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"
Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"
Губернатор Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на XXII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:34
2024-12-14T18:34
2024-12-14T18:34
тульская область
тульская область
донецкая народная республика
мариуполь
дмитрий миляев
единая россия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на XXII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.Съезд прошел в субботу в Москве. На съезде обсуждалось расширение федерального проекта "Время героев" в субъектах России.При этом в Тульской области проект "Герой 71" был запущен 16 апреля указом губернатора. Он предоставил участникам СВО возможность для личностного и профессионального роста:● получение среднего и высшего профессионального образования,● повышение квалификации,● обучение программе по открытию и ведению собственного дела,● включение в резерв управленческих кадров региона,● первоочередной порядок трудоустройства на востребованные профессии и специальности.На компенсацию затрат на получение высшего образования поступило уже 42 заявки - 34 от участников СВО и восемь - от членов семей. Более 70% вернувшихся участников СВО уже обеспечены работой, остальные проходят реабилитацию.5 сентября в Туле был открыт единый центр по сопровождению участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов "Герой71".Центр оказывает:- весь спектр услуг МФЦ,- прием заявлений на получение мер социальной поддержки,- помощь в трудоустройстве и обучении и переобучении,- юридическую,- психологическую помощь.Услугами центра уже воспользовались более 3 тысяч человек, из них более 150 семей получили психологическую помощь, более 300 – юридическую. Было решено более 200 бытовых вопросов семей. На площадке центра проведено более 20 мероприятий для участников СВО, ветеранов и их родных.По поручению Миляева в 2025 году будут открыты филиалы центра в пяти крупных районах области: Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске.На заседании Тульская область была отмечена, как один из лидеров в стране по оказанию помощи по поддержке участников специальной военной операции. Так, только в начале декабря региона направил в ДНР очередную партию гуманитарного груза – 170 тонн стройматериалов, лекарств, одежды, генераторов и бензопил.Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой был подписан в 2022 году на Питерском международном экономическом форуме. Тульская область активно участвует в восстановлении Мариуполя. Силами туляков там отстроены школа, детский сад, общежитие, 21 многоквартирный дом, дворы и коммунальные сети, МФЦ и храм.В 2024 году при поддержке правительства Тульской области более 600 детей из Мариуполя отдыхали как на территории области, так и в оздоровительных лагерях, расположенных в Крыму.
тульская область
донецкая народная республика
мариуполь
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e20ef70f9647fb557e4e55e319629c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, донецкая народная республика, мариуполь, дмитрий миляев, единая россия, россия, москва
Тульская область, Тульская область, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Дмитрий Миляев, Единая Россия, Россия, Москва
Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"
Губернатор Миляев возглавил делегацию Тульской области на съезде "Единой России"
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на XXII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Съезд прошел в субботу в Москве. На съезде обсуждалось расширение федерального проекта "Время героев" в субъектах России.
При этом в Тульской области проект "Герой 71" был запущен 16 апреля указом губернатора. Он предоставил участникам СВО возможность для личностного и профессионального роста:
● получение среднего и высшего профессионального образования,
● повышение квалификации,
● обучение программе по открытию и ведению собственного дела,
● включение в резерв управленческих кадров региона,
● первоочередной порядок трудоустройства на востребованные профессии и специальности.
На компенсацию затрат на получение высшего образования поступило уже 42 заявки - 34 от участников СВО и восемь - от членов семей. Более 70% вернувшихся участников СВО уже обеспечены работой, остальные проходят реабилитацию.
5 сентября в Туле был открыт единый центр по сопровождению участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов "Герой71".
- прием заявлений на получение мер социальной поддержки,
- помощь в трудоустройстве и обучении и переобучении,
- психологическую помощь.
Услугами центра уже воспользовались более 3 тысяч человек, из них более 150 семей получили психологическую помощь, более 300 – юридическую. Было решено более 200 бытовых вопросов семей. На площадке центра проведено более 20 мероприятий для участников СВО, ветеранов и их родных.
По поручению Миляева в 2025 году будут открыты филиалы центра в пяти крупных районах области: Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске.
На заседании Тульская область была отмечена, как один из лидеров в стране по оказанию помощи по поддержке участников специальной военной операции. Так, только в начале декабря региона направил в ДНР очередную партию гуманитарного груза – 170 тонн стройматериалов, лекарств, одежды, генераторов и бензопил.
Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой был подписан в 2022 году на Питерском международном экономическом форуме. Тульская область активно участвует в восстановлении Мариуполя. Силами туляков там отстроены школа, детский сад, общежитие, 21 многоквартирный дом, дворы и коммунальные сети, МФЦ и храм.
В 2024 году при поддержке правительства Тульской области более 600 детей из Мариуполя отдыхали как на территории области, так и в оздоровительных лагерях, расположенных в Крыму.