https://ria.ru/20241214/medvedev-1989258063.html

ЕР и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО, заявил Медведев

ЕР и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО, заявил Медведев

"Единая Россия" и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО и их семьям, восстановлению всего, что было разрушено врагом, заявил председатель партии,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:24

2024-12-14T21:24

2024-12-14T21:39

единая россия

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО и их семьям, восстановлению всего, что было разрушено врагом, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции. Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям, работе в новых регионах, восстановлению всего, что было разрушено врагом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам съезда ЕР.Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин