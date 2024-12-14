ЕР и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО, заявил Медведев
Медведев: ЕР и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО и их семьям
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" и впредь будет уделять внимание помощи бойцам СВО и их семьям, восстановлению всего, что было разрушено врагом, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"На XXII съезде "Единой России" президент нашей страны Владимир Путин поставил перед ней новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития страны на многие годы вперёд, укрепления её безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции. Будем и впредь уделять особое внимание помощи нашим бойцам на фронте и их семьям, работе в новых регионах, восстановлению всего, что было разрушено врагом", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам съезда ЕР.
Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия".