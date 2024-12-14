ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России
Медведев: ЕР примет комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев написал, что на состоявшемся в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР новые важные задачи. Как подчеркнул Медведев, важнейший вопрос – обновление Народной программы с учётом запросов и предложений граждан.
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"По поручению президента продолжим строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и посёлков. Будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны. Среди приоритетов – индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции", - написал Медведев.