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ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России - РИА Новости, 14.12.2024
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21:22 14.12.2024 (обновлено: 21:40 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989257947.html
ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России
ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России
Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:22
2024-12-14T21:40
россия
единая россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии Дмитрий Медведев.Медведев написал, что на состоявшемся в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР новые важные задачи. Как подчеркнул Медведев, важнейший вопрос – обновление Народной программы с учётом запросов и предложений граждан."По поручению президента продолжим строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и посёлков. Будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны. Среди приоритетов – индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции", - написал Медведев.
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россия, единая россия, дмитрий медведев, политика, владимир путин
Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Владимир Путин
ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России

Медведев: ЕР примет комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев написал, что на состоявшемся в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР новые важные задачи. Как подчеркнул Медведев, важнейший вопрос – обновление Народной программы с учётом запросов и предложений граждан.
«
"По поручению президента продолжим строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и посёлков. Будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны. Среди приоритетов – индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции", - написал Медведев.
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