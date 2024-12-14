https://ria.ru/20241214/medvedev-1989257947.html

ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России

ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР сделает акцент на мерах для достижению технологического лидерства России

Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:22

2024-12-14T21:22

2024-12-14T21:40

россия

единая россия

дмитрий медведев

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" примет целый комплекс мер для достижения технологического лидерства РФ, написал на своей странице во "ВКонтакте" председатель партии Дмитрий Медведев.Медведев написал, что на состоявшемся в субботу в Национальном центре "Россия" съезде партии, президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР новые важные задачи. Как подчеркнул Медведев, важнейший вопрос – обновление Народной программы с учётом запросов и предложений граждан."По поручению президента продолжим строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, перинатальных центров и фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и посёлков. Будет принят целый комплекс мер, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны. Среди приоритетов – индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, создание новых эффективных механизмов на рынке труда и в сфере миграции", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, единая россия, дмитрий медведев, политика, владимир путин