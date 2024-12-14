https://ria.ru/20241214/medvedev-1989238932.html

ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев

ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев

"Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:18

2024-12-14T18:18

2024-12-14T18:18

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия". Завершая съезд, председатель партии высказал мнение, что следующий год вряд ли будет очень простым. "Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия