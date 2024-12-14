https://ria.ru/20241214/medvedev-1989238932.html
ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев
ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев
"Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:18
2024-12-14T18:18
2024-12-14T18:18
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Съезд партии "Единая Россия" состоялся в субботу на площадке Национального центра "Россия". Завершая съезд, председатель партии высказал мнение, что следующий год вряд ли будет очень простым. "Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", - отметил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР вступает в новый год с очень хорошими результатами, заявил Медведев
Медведев: "Единая Россия" вступает в новый год с очень хорошими результатами