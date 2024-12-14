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ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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16:55 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989230017.html
ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев
ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:55
2024-12-14T16:55
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы профессионализм и самоотверженность, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "С первых же дней СВО партия возглавила патриотическое движение граждан, во многом изменила работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы. Мы стараемся быть там, где решается судьба страны. Наши однопартийцы, наши сторонники, наши молодые товарищи-молодогвардейцы в рядах бойцов на передовой, среди тех, кто, не жалея сил, трудится в тылу, помогая предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда. Он добавил, что члены партии находятся везде, где сегодня остро востребованы их профессионализм и самоотверженность. "Мы гордимся ими", - сказал Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев

Медведев: ЕР старается быть там, где решается судьба РФ — на передовой и в тылу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы профессионализм и самоотверженность, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
«
"С первых же дней СВО партия возглавила патриотическое движение граждан, во многом изменила работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы. Мы стараемся быть там, где решается судьба страны. Наши однопартийцы, наши сторонники, наши молодые товарищи-молодогвардейцы в рядах бойцов на передовой, среди тех, кто, не жалея сил, трудится в тылу, помогая предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.
Он добавил, что члены партии находятся везде, где сегодня остро востребованы их профессионализм и самоотверженность.
"Мы гордимся ими", - сказал Медведев.
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