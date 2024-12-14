ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев
Медведев: ЕР старается быть там, где решается судьба РФ — на передовой и в тылу
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы профессионализм и самоотверженность, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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"С первых же дней СВО партия возглавила патриотическое движение граждан, во многом изменила работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы. Мы стараемся быть там, где решается судьба страны. Наши однопартийцы, наши сторонники, наши молодые товарищи-молодогвардейцы в рядах бойцов на передовой, среди тех, кто, не жалея сил, трудится в тылу, помогая предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.
Он добавил, что члены партии находятся везде, где сегодня остро востребованы их профессионализм и самоотверженность.
"Мы гордимся ими", - сказал Медведев.