https://ria.ru/20241214/medvedev-1989230017.html

ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев

ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев

Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:55

2024-12-14T16:55

2024-12-14T16:55

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы профессионализм и самоотверженность, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР. "С первых же дней СВО партия возглавила патриотическое движение граждан, во многом изменила работу, чтобы поддержать людей в самые трудные, самые напряженные моменты, чтобы быстро реагировать на существующие запросы. Мы стараемся быть там, где решается судьба страны. Наши однопартийцы, наши сторонники, наши молодые товарищи-молодогвардейцы в рядах бойцов на передовой, среди тех, кто, не жалея сил, трудится в тылу, помогая предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда. Он добавил, что члены партии находятся везде, где сегодня остро востребованы их профессионализм и самоотверженность. "Мы гордимся ими", - сказал Медведев.

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия