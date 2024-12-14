https://ria.ru/20241214/medvedev-1989229398.html

Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей

Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:49

2024-12-14T16:49

2024-12-14T16:49

россия

курская область

белгородская область

дмитрий медведев

владимир путин

валерий герасимов

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII Съезд "Единой России". "Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской, Курской областей, которые пострадали от агрессии врага. В Курскую область было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую собирали и передавали из других регионов страны в пункты временного размещения граждан", - сказал Медведев на пленарном заседании. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241214/putin-1989224411.html

https://ria.ru/20241213/osvobozhdenie-1989089426.html

россия

курская область

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, белгородская область, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины