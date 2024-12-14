Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989229398.html
Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей
Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:49
2024-12-14T16:49
россия
курская область
белгородская область
дмитрий медведев
владимир путин
валерий герасимов
единая россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989221004_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2cdbb90c19a88a40152f18fca6c4a0f8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII Съезд "Единой России". "Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской, Курской областей, которые пострадали от агрессии врага. В Курскую область было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую собирали и передавали из других регионов страны в пункты временного размещения граждан", - сказал Медведев на пленарном заседании. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241214/putin-1989224411.html
https://ria.ru/20241213/osvobozhdenie-1989089426.html
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989221004_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d6427d57a182c34cc35d111ca93e6a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, белгородская область, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Белгородская область, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей

Медведев рассказал, как ЕР помогает жителям Курской и Белгородской областей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о помощи ЕР жителям Курской и Белгородской областей.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII Съезд "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Вчера, 16:11
«
"Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской, Курской областей, которые пострадали от агрессии врага. В Курскую область было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую собирали и передавали из других регионов страны в пункты временного размещения граждан", - сказал Медведев на пленарном заседании.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
13 декабря, 15:51
 
РоссияКурская областьБелгородская областьДмитрий МедведевВладимир ПутинВалерий ГерасимовЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала