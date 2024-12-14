https://ria.ru/20241214/medvedev-1989228941.html

Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом

Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЕР единым механизмом, все звенья которого должны действовать с максимальной... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:42

2024-12-14T16:42

2024-12-14T16:42

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЕР единым механизмом, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью. "Партия - огромный и разветвленный механизм, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью. Работа с гражданами всегда начинается в первичных организациях, в муниципалитетах, идет в гуще событий на местах", - сказал Медведев на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html

россия

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия