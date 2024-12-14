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Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом - РИА Новости, 14.12.2024
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16:42 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989228941.html
Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом
Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЕР единым механизмом, все звенья которого должны действовать с максимальной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:42
2024-12-14T16:42
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЕР единым механизмом, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью. "Партия - огромный и разветвленный механизм, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью. Работа с гражданами всегда начинается в первичных организациях, в муниципалитетах, идет в гуще событий на местах", - сказал Медведев на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал "Единую Россию" единым механизмом

Медведев: ЕР — механизм, его звенья должны действовать максимально эффективно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЕР единым механизмом, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью.
«
"Партия - огромный и разветвленный механизм, все звенья которого должны действовать с максимальной эффективностью. Работа с гражданами всегда начинается в первичных организациях, в муниципалитетах, идет в гуще событий на местах", - сказал Медведев на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".
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