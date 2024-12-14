https://ria.ru/20241214/medvedev-1989223980.html

Медведев призвал ЕР включиться в расширение программы "Время героев"

Медведев призвал ЕР включиться в расширение программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев призвал ЕР включиться в расширение программы "Время героев"

Партия "Единая Россия" должна безотлагательно включиться в работу над расширением федеральной программы "Время героев", заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:07

2024-12-14T16:07

2024-12-14T16:12

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

программа "время героев"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна безотлагательно включиться в работу над расширением федеральной программы "Время героев", заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Глава государства (президент РФ Владимир Путин - ред.) сейчас предложил расширить федеральный проект "Время героев", запустить такие программы в регионах. "Единая Россия" должна безотлагательно включиться в эту работу. Прошу уделять ей повышенное внимание", - сказал Медведев во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".Во время своего выступления на съезде президент России Владимир Путин попросил членов партии обратить дополнительное внимание на программу "Время героев" и шире вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он также предложил расширить проект, запустить аналогичные программы в регионах, а партии - включиться в эту работу.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222316.html

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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, программа "время героев"