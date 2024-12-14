Медведев призвал ЕР включиться в расширение программы "Время героев"
Медведев призвал ЕР безотлагательно включиться в расширение "Времени героев"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна безотлагательно включиться в работу над расширением федеральной программы "Время героев", заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Глава государства (президент РФ Владимир Путин - ред.) сейчас предложил расширить федеральный проект "Время героев", запустить такие программы в регионах. "Единая Россия" должна безотлагательно включиться в эту работу. Прошу уделять ей повышенное внимание", - сказал Медведев во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
Во время своего выступления на съезде президент России Владимир Путин попросил членов партии обратить дополнительное внимание на программу "Время героев" и шире вовлекать в партийные проекты участников спецоперации. Он также предложил расширить проект, запустить аналогичные программы в регионах, а партии - включиться в эту работу.