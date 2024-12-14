https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222994.html

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:04

2024-12-14T16:04

2024-12-14T16:05

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, которая предусматривает работу в интернете."В ближайшем будущем нужно завершить разработку комплексного законодательства в сфере так называемой платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он.Медведев добавил, что данное направление является новой сферой экономики, которую необходимо регулировать.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/edinstvo-1989221993.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия