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Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - РИА Новости, 14.12.2024
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16:04 14.12.2024 (обновлено: 16:05 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222994.html
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости
Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:04
2024-12-14T16:05
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, которая предусматривает работу в интернете."В ближайшем будущем нужно завершить разработку комплексного законодательства в сфере так называемой платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он.Медведев добавил, что данное направление является новой сферой экономики, которую необходимо регулировать.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал урегулировать вопросы платформенной занятости

Медведев призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России" призвал в ближайшее время урегулировать вопросы платформенной занятости, которая предусматривает работу в интернете.
"В ближайшем будущем нужно завершить разработку комплексного законодательства в сфере так называемой платформенной занятости, которая уже сейчас охватывает миллионы граждан. Важно найти баланс между потребностями экономики государства и обеспечением прав и интересов людей, которые получают свой доход с использованием интернета, так называемых интернет-агрегаторов, — сказал он.
Медведев добавил, что данное направление является новой сферой экономики, которую необходимо регулировать.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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