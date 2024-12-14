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Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой - РИА Новости, 14.12.2024
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16:02 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222609.html
Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой
Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу президента РФ Владимира Путина на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:02
2024-12-14T16:02
политика
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в марте убедительной и неоспоримой. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Центральным и наиболее значимым событием этого года стали выборы президента страны. По итогам, напомню, всенародного голосования глава государства одержал убедительную и неоспоримую победу", - сказал он на съезде. Как отметил Медведев, партия "Единая Россия" внесла весомый вклад в проведение выборов. "Мы гордимся, что наша партия смогла внести свой весомый вклад в проведение предвыборной компании на всех этапах агитационной работы от сбора подписей до создания условий для свободного и активного волеизъявления во всех регионах. В том числе в прифронтовых", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20241214/putin-1989218568.html
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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой

Медведев назвал победу Путина на выборах убедительной и неоспоримой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в марте убедительной и неоспоримой.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
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"Центральным и наиболее значимым событием этого года стали выборы президента страны. По итогам, напомню, всенародного голосования глава государства одержал убедительную и неоспоримую победу", - сказал он на съезде.
Как отметил Медведев, партия "Единая Россия" внесла весомый вклад в проведение выборов.
"Мы гордимся, что наша партия смогла внести свой весомый вклад в проведение предвыборной компании на всех этапах агитационной работы от сбора подписей до создания условий для свободного и активного волеизъявления во всех регионах. В том числе в прифронтовых", - добавил Медведев.
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