https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222609.html

Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой

Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу президента РФ Владимира Путина на... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:02

2024-12-14T16:02

2024-12-14T16:02

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в марте убедительной и неоспоримой. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Центральным и наиболее значимым событием этого года стали выборы президента страны. По итогам, напомню, всенародного голосования глава государства одержал убедительную и неоспоримую победу", - сказал он на съезде. Как отметил Медведев, партия "Единая Россия" внесла весомый вклад в проведение выборов. "Мы гордимся, что наша партия смогла внести свой весомый вклад в проведение предвыборной компании на всех этапах агитационной работы от сбора подписей до создания условий для свободного и активного волеизъявления во всех регионах. В том числе в прифронтовых", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20241214/putin-1989218568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия