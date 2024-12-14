https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222521.html
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере
Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:01
2024-12-14T16:01
2024-12-14T16:31
россия
новороссия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов... В Новороссии живут энергичные и талантливые люди, смелые люди, которые способны своим трудом приумножить силу и славу нашей Родины. Мы видим это прям сейчас. Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Он уверен, что каждый из новых субъектов России станет мощным драйвером развития для всего государства.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989220763.html
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россия, новороссия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Новороссия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере
Медведев: потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере