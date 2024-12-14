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Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере - РИА Новости, 14.12.2024
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16:01 14.12.2024 (обновлено: 16:31 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222521.html
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере
Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:01
2024-12-14T16:31
россия
новороссия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов... В Новороссии живут энергичные и талантливые люди, смелые люди, которые способны своим трудом приумножить силу и славу нашей Родины. Мы видим это прям сейчас. Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Он уверен, что каждый из новых субъектов России станет мощным драйвером развития для всего государства.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
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россия, новороссия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Новороссия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере

Медведев: потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов... В Новороссии живут энергичные и талантливые люди, смелые люди, которые способны своим трудом приумножить силу и славу нашей Родины. Мы видим это прям сейчас. Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
Он уверен, что каждый из новых субъектов России станет мощным драйвером развития для всего государства.
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
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