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Медведев заявил о неонацизме в Европе - РИА Новости, 14.12.2024
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15:46 14.12.2024 (обновлено: 15:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219188.html
Медведев заявил о неонацизме в Европе
Медведев заявил о неонацизме в Европе - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев заявил о неонацизме в Европе
Неонацизм вновь поднял голову в Европе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:46
2024-12-14T15:57
в мире
европа
дмитрий медведев
единая россия
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Неонацизм вновь поднял голову в Европе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе. В год 80-летия Великой Победы нам жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело, уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", - сказал он на пленарном заседании.
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в мире, европа, дмитрий медведев, единая россия, россия
В мире, Европа, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
Медведев заявил о неонацизме в Европе

Медведев: неонацизм вновь поднял голову в Европе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Неонацизм вновь поднял голову в Европе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.
"Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе. В год 80-летия Великой Победы нам жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело, уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", - сказал он на пленарном заседании.
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