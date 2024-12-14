https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219188.html

Медведев заявил о неонацизме в Европе

Медведев заявил о неонацизме в Европе - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев заявил о неонацизме в Европе

Неонацизм вновь поднял голову в Европе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:46

2024-12-14T15:46

2024-12-14T15:57

в мире

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Неонацизм вновь поднял голову в Европе, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе. В год 80-летия Великой Победы нам жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело, уничтожить врага без малейшего шанса на реванш", - сказал он на пленарном заседании.

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в мире, европа, дмитрий медведев, единая россия, россия