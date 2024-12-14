Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ориентиры в развитии России - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 14.12.2024 (обновлено: 15:40 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html
Медведев назвал ориентиры в развитии России
Медведев назвал ориентиры в развитии России - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев назвал ориентиры в развитии России
Даже в условиях СВО развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:35
2024-12-14T15:40
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_f861f616cabe7301414a4c3bed2c2879.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Даже в условиях СВО развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве."Даже в условиях СВО наше развитие продолжает оставаться социально ориентированным", - сказал Медведев на пленарном заседании.
https://ria.ru/20241214/rossiya-1989216897.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989215874_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_edb7133081a0a5d45888e8fd91060876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал ориентиры в развитии России

Медведев: развитие России ориентировано на социальную сферу даже в условиях СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Даже в условиях СВО развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
"Даже в условиях СВО наше развитие продолжает оставаться социально ориентированным", - сказал Медведев на пленарном заседании.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Россия качественно изменилась за последние годы, заявил Путин
Вчера, 15:37
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала