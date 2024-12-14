https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html

Медведев назвал ориентиры в развитии России

Медведев назвал ориентиры в развитии России - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев назвал ориентиры в развитии России

Даже в условиях СВО развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:35

2024-12-14T15:35

2024-12-14T15:40

россия

москва

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Даже в условиях СВО развитие России ориентировано на социальную сферу, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве."Даже в условиях СВО наше развитие продолжает оставаться социально ориентированным", - сказал Медведев на пленарном заседании.

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