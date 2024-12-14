Гуцул вручила памятную медаль вице-спикеру Госдумы
Гуцул вручила Чернышову медаль по случаю тридцатилетия особого статуса Гагаузии
© Фото : Исполнительный комитет Гагаузии/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул во время мероприятия, посвящённого 30-летию принятия в Парламенте Республики Молдова Закона "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)"
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул во время мероприятия, посвящённого 30-летию принятия в Парламенте Республики Молдова Закона "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вручила вице-спикеру Госдумы РФ Борису Чернышову (ЛДПР) памятную медаль по случаю тридцатилетия особого правого статуса региона.
Вручение прошло в рамках круглого стола "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени".
Закон "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" был принят 23 декабря 1994 года.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.