https://ria.ru/20241214/medal-1989204862.html

Гуцул вручила памятную медаль вице-спикеру Госдумы

Гуцул вручила памятную медаль вице-спикеру Госдумы - РИА Новости, 14.12.2024

Гуцул вручила памятную медаль вице-спикеру Госдумы

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вручила вице-спикеру Госдумы РФ Борису Чернышову (ЛДПР) памятную медаль по случаю тридцатилетия... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:37

2024-12-14T14:37

2024-12-14T14:45

в мире

справки

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

борис чернышов (депутат)

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989205283_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07e3ca14ca85fbfcd90169335ecf4968.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вручила вице-спикеру Госдумы РФ Борису Чернышову (ЛДПР) памятную медаль по случаю тридцатилетия особого правого статуса региона. Вручение прошло в рамках круглого стола "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени". Закон "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" был принят 23 декабря 1994 года. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, борис чернышов (депутат), майя санду, госдума рф, лдпр