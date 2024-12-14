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На Мальдивах запретили вейпинг - РИА Новости, 14.12.2024
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18:59 14.12.2024
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На Мальдивах запретили вейпинг
На Мальдивах запретили вейпинг - РИА Новости, 14.12.2024
На Мальдивах запретили вейпинг
Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:59
2024-12-14T18:59
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press. "Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг", - говорится в материале издания. Отмечается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил поправку 13 ноября. Согласно поправке, запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами. По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга будет предусмотрен штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.
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в мире, технологии, мальдивы
В мире, Технологии, Мальдивы
На Мальдивах запретили вейпинг

Press: на Мальдивах с 15 декабря вступит в силу запрет на вейпинг

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press.
«
"Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг", - говорится в материале издания.
Отмечается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил поправку 13 ноября.
Согласно поправке, запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами.
По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга будет предусмотрен штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.
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