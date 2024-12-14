https://ria.ru/20241214/maldivy-1989242721.html

На Мальдивах запретили вейпинг

На Мальдивах запретили вейпинг - РИА Новости, 14.12.2024

На Мальдивах запретили вейпинг

Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:59

2024-12-14T18:59

2024-12-14T18:59

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press. "Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг", - говорится в материале издания. Отмечается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил поправку 13 ноября. Согласно поправке, запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами. По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга будет предусмотрен штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20240830/bolezn-1969367876.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, мальдивы