https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона

"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона - РИА Новости, 14.12.2024

"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона

Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после назначения РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:21

2024-12-14T17:21

2024-12-14T17:21

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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после назначения им на пост премьера своего сторонника Франсуа Байру. Ранее Пано сообщила, что "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру. До этого она заявляла, что такая мера будет принята в отношении любого кандидата на пост премьера не из коалиции левых, которая одержала победу на выборах летом. "Байру будет выдвинут вотум недоверия, Макрон должен уйти", - написала Пано на своей странице в соцсети X. Центрист и соратник Макрона 73-летний Франсуа Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии. Байру известен своей проевропейской позицией. С 2004 года он возглавляет "Европейскую демократическую партию", а в 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение". Байру считается близким соратником Макрона, который способствовал его приходу к власти в 2017 году. Байру поддерживает его и во внешней политике. Так, в 2022 году Байру, занимающий должность мэра города По, осудил действия России на Украине и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024 года Байру поддержал возможность нанесения ударов вооружениями, которые Франция поставляет Киеву, по территории РФ, добавив, что "не будет же Украина использовать их на своей собственной территории" и отметив, что Украина, "как и вся Европа, находится в ситуации законной обороны". Он поддержал Макрона в том, что "не нужно проводить красных линий" в плане поддержки Украины Западом.

https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html

https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html

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в мире, украина, франция, россия, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье