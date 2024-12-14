Рейтинг@Mail.ru
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона - РИА Новости, 14.12.2024
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона
Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после назначения РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:21
2024-12-14T17:21
в мире
украина
франция
россия
франсуа байру
эммануэль макрон
мишель барнье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg
ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после назначения им на пост премьера своего сторонника Франсуа Байру. Ранее Пано сообщила, что "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру. До этого она заявляла, что такая мера будет принята в отношении любого кандидата на пост премьера не из коалиции левых, которая одержала победу на выборах летом. "Байру будет выдвинут вотум недоверия, Макрон должен уйти", - написала Пано на своей странице в соцсети X. Центрист и соратник Макрона 73-летний Франсуа Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии. Байру известен своей проевропейской позицией. С 2004 года он возглавляет "Европейскую демократическую партию", а в 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение". Байру считается близким соратником Макрона, который способствовал его приходу к власти в 2017 году. Байру поддерживает его и во внешней политике. Так, в 2022 году Байру, занимающий должность мэра города По, осудил действия России на Украине и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024 года Байру поддержал возможность нанесения ударов вооружениями, которые Франция поставляет Киеву, по территории РФ, добавив, что "не будет же Украина использовать их на своей собственной территории" и отметив, что Украина, "как и вся Европа, находится в ситуации законной обороны". Он поддержал Макрона в том, что "не нужно проводить красных линий" в плане поддержки Украины Западом.
https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html
https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_461:0:3190:2047_1920x0_80_0_0_20057222416b151462f192d14ea93561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Украина, Франция, Россия, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
"Непокорившаяся Франция" потребовала отставки Макрона

Пано потребовала отставки Макрона после назначения Байру на пост премьера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Франции Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после назначения им на пост премьера своего сторонника Франсуа Байру.
Ранее Пано сообщила, что "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру. До этого она заявляла, что такая мера будет принята в отношении любого кандидата на пост премьера не из коалиции левых, которая одержала победу на выборах летом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Во Франции заявили о конце режима Макрона
13 декабря, 17:30
"Байру будет выдвинут вотум недоверия, Макрон должен уйти", - написала Пано на своей странице в соцсети X.
Центрист и соратник Макрона 73-летний Франсуа Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.
Байру известен своей проевропейской позицией. С 2004 года он возглавляет "Европейскую демократическую партию", а в 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение".
Байру считается близким соратником Макрона, который способствовал его приходу к власти в 2017 году. Байру поддерживает его и во внешней политике. Так, в 2022 году Байру, занимающий должность мэра города По, осудил действия России на Украине и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024 года Байру поддержал возможность нанесения ударов вооружениями, которые Франция поставляет Киеву, по территории РФ, добавив, что "не будет же Украина использовать их на своей собственной территории" и отметив, что Украина, "как и вся Европа, находится в ситуации законной обороны". Он поддержал Макрона в том, что "не нужно проводить красных линий" в плане поддержки Украины Западом.
Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
13 декабря, 15:04
 
В миреУкраинаФранцияРоссияФрансуа БайруЭммануэль МакронМишель Барнье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала