https://ria.ru/20241214/mahachkala-1989253865.html

В Махачкале загорелcя хлебозавод

В Махачкале загорелcя хлебозавод - РИА Новости, 14.12.2024

В Махачкале загорелcя хлебозавод

Пожар произошел в четырехэтажном здании хлебозавода в Махачкале, огнем охвачена кровля на площади 200 квадратных метров, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:51

2024-12-14T20:51

2024-12-14T20:51

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в четырехэтажном здании хлебозавода в Махачкале, огнем охвачена кровля на площади 200 квадратных метров, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на хлебозаводе №9 в городе Махачкале, по улице Титова, 9. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горением охвачена кровля четырехэтажного здания на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан