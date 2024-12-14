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В Махачкале загорелcя хлебозавод - РИА Новости, 14.12.2024
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20:51 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/mahachkala-1989253865.html
В Махачкале загорелcя хлебозавод
В Махачкале загорелcя хлебозавод - РИА Новости, 14.12.2024
В Махачкале загорелcя хлебозавод
Пожар произошел в четырехэтажном здании хлебозавода в Махачкале, огнем охвачена кровля на площади 200 квадратных метров, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:51
2024-12-14T20:51
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в четырехэтажном здании хлебозавода в Махачкале, огнем охвачена кровля на площади 200 квадратных метров, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на хлебозаводе №9 в городе Махачкале, по улице Титова, 9. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горением охвачена кровля четырехэтажного здания на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале загорелcя хлебозавод

В Махачкале загорелась кровля хлебозавода

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в четырехэтажном здании хлебозавода в Махачкале, огнем охвачена кровля на площади 200 квадратных метров, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на хлебозаводе №9 в городе Махачкале, по улице Титова, 9. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горением охвачена кровля четырехэтажного здания на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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