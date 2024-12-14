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В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
Рoссийские военные ликвидирoвали начальника разведки 25-й вoздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, соoбщил российский военный корреспондент... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:18
2024-12-14T22:18
2024-12-14T22:18
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рoссийские военные ликвидирoвали начальника разведки 25-й вoздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, соoбщил российский военный корреспондент Евгений Пoддубный в своем Telegram-канале."Боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии", — написал Поддубный.По словам военкора, Дупешко ликвидировали ударом российского БПЛА на Покровском направлении.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра.
https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html
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евгений поддубный, вооруженные силы украины, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали майора ВСУ Дупешко