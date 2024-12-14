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В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
Рoссийские военные ликвидирoвали начальника разведки 25-й вoздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, соoбщил российский военный корреспондент... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:18
2024-12-14T22:18
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рoссийские военные ликвидирoвали начальника разведки 25-й вoздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, соoбщил российский военный корреспондент Евгений Пoддубный в своем Telegram-канале."Боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии", — написал Поддубный.По словам военкора, Дупешко ликвидировали ударом российского БПЛА на Покровском направлении.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра.
https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html
https://ria.ru/20241213/kadyrov-1989149578.html
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евгений поддубный, вооруженные силы украины, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ

Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали майора ВСУ Дупешко

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рoссийские военные ликвидирoвали начальника разведки 25-й вoздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко, соoбщил российский военный корреспондент Евгений Пoддубный в своем Telegram-канале.
"Боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии", — написал Поддубный.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Вчера, 20:05
По словам военкора, Дупешко ликвидировали ударом российского БПЛА на Покровском направлении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы в направлении Часов Яра.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
13 декабря, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныРамзан Кадыров
 
 
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