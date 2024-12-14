https://ria.ru/20241214/liksutov-1989133351.html

Ликсутов: более половины отечественных лифтов выпускается в столице

Ликсутов: более половины отечественных лифтов выпускается в столице - РИА Новости, 14.12.2024

Ликсутов: более половины отечественных лифтов выпускается в столице

Московские производители лифтового оборудования выпустили более 10,9 тысячи лифтов по итогам 10 месяцев 2024 года, что составляет свыше половины всех подъемных... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:00

2024-12-14T11:00

2024-12-14T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

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анатолий гарбузов

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технологии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московские производители лифтового оборудования выпустили более 10,9 тысячи лифтов по итогам 10 месяцев 2024 года, что составляет свыше половины всех подъемных машин, произведенных в стране за указанный период, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня Москва – ведущий отечественный центр лифтостроения. В городе выпускают более половины от общего объема произведенных в России подъемников. Это позволяет промышленникам города обеспечивать данным оборудованием всю страну и выходить на международные рынки. С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тысяч лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город создает все необходимые условия для устойчивого роста индекса промышленного производства во всех отраслях.Крупные промышленные комплексы, такие как "Щербинский лифтостроительный завод", "Карачаровский механический завод", "Московский электромеханический лифтовой завод" и "Мослифт", играют особую роль в развитии отрасли."Столичные лифтостроительные компании обладают высоким уровнем автоматизации производственных процессов и широким ассортиментом продукции, включающим пассажирские, грузовые и специализированные лифты для различных типов зданий. Предприятия постоянно совершенствуют технологии производства, внедряют инновации и повышают качество выпускаемой продукции", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что для более динамичного развития этой отрасли в текущем году было принято решение о создании в столице кластера вертикального транспорта и лифтостроения.Формирование таких кластеров позволяет предприятиям не только эффективно сотрудничать друг с другом, но и активно обмениваться опытом и передовыми технологиями. Это способствует снижению производственных издержек и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности на международной арене.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Ранее Ликсутов сообщал, что объем производства электродвигателей, отопительных приборов, систем сигнализации и другого электрического оборудования в Москве увеличился на 10,2%.

https://ria.ru/20241213/garbuzov-1989088731.html

https://ria.ru/20241211/liksutov-1988547937.html

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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мослифт, технологии