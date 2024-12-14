https://ria.ru/20241214/ledovskikh-1989244863.html

Умер актер из сериала "Интерны"

Умер актер из сериала "Интерны" - РИА Новости, 14.12.2024

Умер актер из сериала "Интерны"

Российский киноактер Николай Ледовских скончался 12 декабря на 77-м году жизни, сообщил агрегатор "Кино-Театр.Ру", добавив в его биографию дату смерти. РИА Новости, 14.12.2024

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский киноактер Николай Ледовских скончался 12 декабря на 77-м году жизни, сообщил агрегатор "Кино-Театр.Ру", добавив в его биографию дату смерти.Ледовских был актером, фотохудожником, журналистом, писателем, поэтом и редактором. Наиболее известен он по своей роли в сериале "Интерны".Ледовских родился в 1947 году и окончил МГИМО в 1974 году, выбрав факультет международной журналистики. На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. Его фильмография насчитывает более полусотни картин, среди которых такие работы, как "Студенты", "УГРО. Простые парни", "Москва. Три вокзала", "Угрюм-река" и "Интерны".Последней работой Николая Ледовских стала роль в фильме "Балабол", который вышел в 2023 году.

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