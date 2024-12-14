https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:57
2024-12-14T19:57
2024-12-14T20:10
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически важной, укрепленной позиции ВСУ в городе Курахово. "Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток", - рассказал РИА Новости командир батальона 5-й гвардейской бригады с позывным "Узбек". По его словам, осложнение вызвало то, что здание элеватора стоит отдаленно от городских застроек. Единственной лазейкой к нему командованием был выбран путь через железную дорогу, через заросли камышей, с заходом на производственные здания кураховского элеватора. "Из них и начиналось продвижение - здание за зданием. Там всего, наверное, зданий 12-13, включая административные. Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, – применяя "Бабу Ягу", сбрасывал на позиции противотанковые мины", - пояснил "Узбек". Он добавил, что противник оказывал жесткое сопротивление. С западной, восточной и с северной стороны были расположены огневые точки противника: снайперы, пулеметчики, обычные стрелки. Также российским штурмовикам мешали "сбросники" и FPV-дроны ВСУ, отметил "Узбек". Везде по периметру здания элеватора были бетонные плиты, двери все закрыты, подойти к элеватору было очень тяжело, добавил он. "Мы через частный сектор, через юг, обошли этот элеватор и зашли получается им в тыл. Штурмовая группа "Ламбады" идет с направления проходной. Заходит в сам элеватор – в западную часть. Через два часа с разницей с восточной части заходила группа "Кабана", тоже делают подрыв – непосредственно двумя ТМками. Отрабатывает с противоположного здания снайпер по этим окошкам, потому что в них стояли стрелки. Потом отработали "Шмелем", после чего группа начала заход. Сразу начался у них огневой контакт. Дальше группа "Татарина" тоже стала заходить чуть западнее", - рассказывает о ходе боя комбат. По уточнению комбата, у противника на элеваторе было четыре группы по четыре человека. Соответственно, по две группы с восточной и западной стороны: одна группа на входе, другая внутри здания, всего 16 человек. "Наших восемь заходило. Просто у нас "аргументов" больше было, видимо", - поясняет военнослужащий. Далее, по словам собеседника, боец с позывным "Ламбада" поставил флаг первого мотострелкового батальона, в дальнейшем, он же водрузил на элеватор флаг Российской Федерации. ВСУ впоследствии публиковали видео безуспешных попыток сбития поставленных российских флагов с помощью трех FPV-дронов. Так противник, очевидно, пытался скрыть факт занятия элеватора военнослужащими ВС РФ. "Там была 46-я аэромобильная бригада ВСУ. Мы когда первый раз закатились туда, - около 12 часов мы зачищали его (элеватор). Мы им предлагали сдаться... Они (ВСУ) кричали, что "десантники не сдаются", или еще что-то типа "вы все умрете". Ну, немножко умерли они", - сказал в завершении командир батальона. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html
https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html
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Командир батальона о прорыве обороны противника в Курахово
Группу подрывников, которая прорывала оборону противника на элеваторе в Курахово с помощью заброса в здание противотанковых мин ТМ-62, имеющих некое сходство с хоккейной шайбой, военные стали называть "хоккеистами", рассказал командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Узбек"
2024-12-14T19:57
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Командир батальона "Узбек" рассказал подробности штурма элеватора в Курахово
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически важной, укрепленной позиции ВСУ в городе Курахово.
"Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток", - рассказал РИА Новости командир батальона 5-й гвардейской бригады с позывным "Узбек".
По его словам, осложнение вызвало то, что здание элеватора стоит отдаленно от городских застроек. Единственной лазейкой к нему командованием был выбран путь через железную дорогу, через заросли камышей, с заходом на производственные здания кураховского элеватора.
"Из них и начиналось продвижение - здание за зданием. Там всего, наверное, зданий 12-13, включая административные. Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, – применяя "Бабу Ягу", сбрасывал на позиции противотанковые мины", - пояснил "Узбек".
Он добавил, что противник оказывал жесткое сопротивление. С западной, восточной и с северной стороны были расположены огневые точки противника: снайперы, пулеметчики, обычные стрелки. Также российским штурмовикам мешали "сбросники" и FPV-дроны ВСУ
, отметил "Узбек". Везде по периметру здания элеватора были бетонные плиты, двери все закрыты, подойти к элеватору было очень тяжело, добавил он.
"Мы через частный сектор, через юг, обошли этот элеватор и зашли получается им в тыл. Штурмовая группа "Ламбады" идет с направления проходной. Заходит в сам элеватор – в западную часть. Через два часа с разницей с восточной части заходила группа "Кабана", тоже делают подрыв – непосредственно двумя ТМками. Отрабатывает с противоположного здания снайпер по этим окошкам, потому что в них стояли стрелки. Потом отработали "Шмелем", после чего группа начала заход. Сразу начался у них огневой контакт. Дальше группа "Татарина" тоже стала заходить чуть западнее", - рассказывает о ходе боя комбат.
По уточнению комбата, у противника на элеваторе было четыре группы по четыре человека. Соответственно, по две группы с восточной и западной стороны: одна группа на входе, другая внутри здания, всего 16 человек.
"Наших восемь заходило. Просто у нас "аргументов" больше было, видимо", - поясняет военнослужащий.
Далее, по словам собеседника, боец с позывным "Ламбада" поставил флаг первого мотострелкового батальона, в дальнейшем, он же водрузил на элеватор флаг Российской Федерации.
ВСУ впоследствии публиковали видео безуспешных попыток сбития поставленных российских флагов с помощью трех FPV-дронов. Так противник, очевидно, пытался скрыть факт занятия элеватора военнослужащими ВС РФ
.
"Там была 46-я аэромобильная бригада ВСУ. Мы когда первый раз закатились туда, - около 12 часов мы зачищали его (элеватор). Мы им предлагали сдаться... Они (ВСУ) кричали, что "десантники не сдаются", или еще что-то типа "вы все умрете". Ну, немножко умерли они", - сказал в завершении командир батальона.
Курахово
- город в западной части ДНР
, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.