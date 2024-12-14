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Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 14.12.2024 (обновлено: 20:10 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:57
2024-12-14T20:10
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически важной, укрепленной позиции ВСУ в городе Курахово. "Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток", - рассказал РИА Новости командир батальона 5-й гвардейской бригады с позывным "Узбек". По его словам, осложнение вызвало то, что здание элеватора стоит отдаленно от городских застроек. Единственной лазейкой к нему командованием был выбран путь через железную дорогу, через заросли камышей, с заходом на производственные здания кураховского элеватора. "Из них и начиналось продвижение - здание за зданием. Там всего, наверное, зданий 12-13, включая административные. Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, – применяя "Бабу Ягу", сбрасывал на позиции противотанковые мины", - пояснил "Узбек". Он добавил, что противник оказывал жесткое сопротивление. С западной, восточной и с северной стороны были расположены огневые точки противника: снайперы, пулеметчики, обычные стрелки. Также российским штурмовикам мешали "сбросники" и FPV-дроны ВСУ, отметил "Узбек". Везде по периметру здания элеватора были бетонные плиты, двери все закрыты, подойти к элеватору было очень тяжело, добавил он. "Мы через частный сектор, через юг, обошли этот элеватор и зашли получается им в тыл. Штурмовая группа "Ламбады" идет с направления проходной. Заходит в сам элеватор – в западную часть. Через два часа с разницей с восточной части заходила группа "Кабана", тоже делают подрыв – непосредственно двумя ТМками. Отрабатывает с противоположного здания снайпер по этим окошкам, потому что в них стояли стрелки. Потом отработали "Шмелем", после чего группа начала заход. Сразу начался у них огневой контакт. Дальше группа "Татарина" тоже стала заходить чуть западнее", - рассказывает о ходе боя комбат. По уточнению комбата, у противника на элеваторе было четыре группы по четыре человека. Соответственно, по две группы с восточной и западной стороны: одна группа на входе, другая внутри здания, всего 16 человек. "Наших восемь заходило. Просто у нас "аргументов" больше было, видимо", - поясняет военнослужащий. Далее, по словам собеседника, боец с позывным "Ламбада" поставил флаг первого мотострелкового батальона, в дальнейшем, он же водрузил на элеватор флаг Российской Федерации. ВСУ впоследствии публиковали видео безуспешных попыток сбития поставленных российских флагов с помощью трех FPV-дронов. Так противник, очевидно, пытался скрыть факт занятия элеватора военнослужащими ВС РФ. "Там была 46-я аэромобильная бригада ВСУ. Мы когда первый раз закатились туда, - около 12 часов мы зачищали его (элеватор). Мы им предлагали сдаться... Они (ВСУ) кричали, что "десантники не сдаются", или еще что-то типа "вы все умрете". Ну, немножко умерли они", - сказал в завершении командир батальона. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html
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Командир батальона о прорыве обороны противника в Курахово
Группу подрывников, которая прорывала оборону противника на элеваторе в Курахово с помощью заброса в здание противотанковых мин ТМ-62, имеющих некое сходство с хоккейной шайбой, военные стали называть "хоккеистами", рассказал командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Узбек"
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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово

Командир батальона "Узбек" рассказал подробности штурма элеватора в Курахово

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Командир одного из батальонов 5-й гвардейской бригады 51-й армии Южной группировки войск рассказал РИА Новости подробности взятия элеватора - стратегически важной, укрепленной позиции ВСУ в городе Курахово.
"Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток", - рассказал РИА Новости командир батальона 5-й гвардейской бригады с позывным "Узбек".
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По его словам, осложнение вызвало то, что здание элеватора стоит отдаленно от городских застроек. Единственной лазейкой к нему командованием был выбран путь через железную дорогу, через заросли камышей, с заходом на производственные здания кураховского элеватора.
"Из них и начиналось продвижение - здание за зданием. Там всего, наверное, зданий 12-13, включая административные. Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, – применяя "Бабу Ягу", сбрасывал на позиции противотанковые мины", - пояснил "Узбек".
Он добавил, что противник оказывал жесткое сопротивление. С западной, восточной и с северной стороны были расположены огневые точки противника: снайперы, пулеметчики, обычные стрелки. Также российским штурмовикам мешали "сбросники" и FPV-дроны ВСУ, отметил "Узбек". Везде по периметру здания элеватора были бетонные плиты, двери все закрыты, подойти к элеватору было очень тяжело, добавил он.
"Мы через частный сектор, через юг, обошли этот элеватор и зашли получается им в тыл. Штурмовая группа "Ламбады" идет с направления проходной. Заходит в сам элеватор – в западную часть. Через два часа с разницей с восточной части заходила группа "Кабана", тоже делают подрыв – непосредственно двумя ТМками. Отрабатывает с противоположного здания снайпер по этим окошкам, потому что в них стояли стрелки. Потом отработали "Шмелем", после чего группа начала заход. Сразу начался у них огневой контакт. Дальше группа "Татарина" тоже стала заходить чуть западнее", - рассказывает о ходе боя комбат.
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По уточнению комбата, у противника на элеваторе было четыре группы по четыре человека. Соответственно, по две группы с восточной и западной стороны: одна группа на входе, другая внутри здания, всего 16 человек.
"Наших восемь заходило. Просто у нас "аргументов" больше было, видимо", - поясняет военнослужащий.
Далее, по словам собеседника, боец с позывным "Ламбада" поставил флаг первого мотострелкового батальона, в дальнейшем, он же водрузил на элеватор флаг Российской Федерации.
ВСУ впоследствии публиковали видео безуспешных попыток сбития поставленных российских флагов с помощью трех FPV-дронов. Так противник, очевидно, пытался скрыть факт занятия элеватора военнослужащими ВС РФ.
"Там была 46-я аэромобильная бригада ВСУ. Мы когда первый раз закатились туда, - около 12 часов мы зачищали его (элеватор). Мы им предлагали сдаться... Они (ВСУ) кричали, что "десантники не сдаются", или еще что-то типа "вы все умрете". Ну, немножко умерли они", - сказал в завершении командир батальона.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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