https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:33
2024-12-14T17:33
2024-12-14T18:11
специальная военная операция на украине
курахово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор", — сказал он.На прошлой неделе Рогов сообщал, что российская армия продолжает обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной частей, город окружили с нескольких сторон. Врага выбили из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западные районы города.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html
https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
ВС России взяли штурмом здание горсовета Курахово и подняли на нем триколор