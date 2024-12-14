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Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 14.12.2024 (обновлено: 18:11 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово - РИА Новости, 14.12.2024
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово
На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:33
2024-12-14T18:11
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор", — сказал он.На прошлой неделе Рогов сообщал, что российская армия продолжает обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной частей, город окружили с нескольких сторон. Врага выбили из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западные районы города.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html
https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html
курахово
россия
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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово

ВС России взяли штурмом здание горсовета Курахово и подняли на нем триколор

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Разбежались по дороге". На Украине раскрыли, что происходит у Курахово
Вчера, 17:15
На прошлой неделе Рогов сообщал, что российская армия продолжает обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной частей, город окружили с нескольких сторон. Врага выбили из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западные районы города.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
13 декабря, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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