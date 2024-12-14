https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html

Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово

Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово - РИА Новости, 14.12.2024

Российские войска взяли штурмом здание городского совета Курахово

На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:33

2024-12-14T17:33

2024-12-14T18:11

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. На здание городского совета Курахово водрузили флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор", — сказал он.На прошлой неделе Рогов сообщал, что российская армия продолжает обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной частей, город окружили с нескольких сторон. Врага выбили из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западные районы города.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html

https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины