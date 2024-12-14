https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html

"Разбежались по дороге". На Украине раскрыли, что происходит у Курахово

"Разбежались по дороге". На Украине раскрыли, что происходит у Курахово - РИА Новости, 14.12.2024

"Разбежались по дороге". На Украине раскрыли, что происходит у Курахово

В ВСУ сложилась критическая ситуация с дезертирством и самовольным оставлением части, сообщил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:15

2024-12-14T17:15

2024-12-14T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В ВСУ сложилась критическая ситуация с дезертирством и самовольным оставлением части, сообщил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети.Ссылаясь на заместителя командира батальона, Бойко описал ситуацию, которая произошла под Курахово."Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона – так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация – повсеместно", — отметил журналист.Он привел в пример еще один случай, о котором ему рассказал военный под Курахово: на позиции ВСУ якобы заехал российский танк, пробыл там 10 минут и уехал. За это время украинские военные не сделали по нему ни единого выстрела, потому что "на позициях никого нет".По словам журналиста, "фортификационные сооружения стоят пустыми" или занимаются российскими бойцами.Согласно официальным данным, которые приводит Бойко, за ноябрь 2024 года по статьям 407, 408 УК Украины (самовольное оставление части и дезертирство) было зарегистрировано почти 19 тысяч новых уголовных производств. Анализируя эту статистику, журналист прогнозирует, что весной 2025-го "армия просто разбежится".Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/komandovanie-1989080462.html

https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html

курахово

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в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины