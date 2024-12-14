https://ria.ru/20241214/kroshik-1989231466.html

Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика

Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика - РИА Новости, 14.12.2024

Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика

Причиной смерти пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких, животное кремировано, сообщили представители приюта "Матроскин". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:05

2024-12-14T17:05

2024-12-14T17:05

пермь

россия

кот крошик

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976830863_0:320:637:678_1920x0_80_0_0_32aabb1146c17895ada5c1d34af6a2c3.jpg

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Причиной смерти пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких, животное кремировано, сообщили представители приюта "Матроскин". Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден в больнице в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. В результате диеты и физических упражнений животное смогло похудеть на почти три килограмма к концу октября. Крошик стал самостоятельно передвигаться по реабилитационному центру, запрыгивать на пуфики и диван. 27 октября пермский приют "Матроскин" сообщил о смерти питомца. Кота пытались спасти сотрудники ветклиники, но не смогли. "Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту", - говорится в сообщении. В приюте уточнили, что патологии возникли в результате ожирения. Специалисты организации проконсультировались с коллегами из Японии и выяснили, что протокол реабилитации Крошика был стандартным для "пациентов" с таким весом. Также в "Матроскине" пояснили, что тело кота было кремировано, его прах сохранён. Волонтёры поблагодарили всех людей, которые помогали Крошику выздороветь.

https://ria.ru/20241027/kroshik-1980365824.html

https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермь, россия, кот крошик, происшествия