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Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика - РИА Новости, 14.12.2024
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17:05 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/kroshik-1989231466.html
Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика
Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика - РИА Новости, 14.12.2024
Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика
Причиной смерти пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких, животное кремировано, сообщили представители приюта "Матроскин". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:05
2024-12-14T17:05
пермь
россия
кот крошик
происшествия
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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Причиной смерти пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких, животное кремировано, сообщили представители приюта "Матроскин". Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден в больнице в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. В результате диеты и физических упражнений животное смогло похудеть на почти три килограмма к концу октября. Крошик стал самостоятельно передвигаться по реабилитационному центру, запрыгивать на пуфики и диван. 27 октября пермский приют "Матроскин" сообщил о смерти питомца. Кота пытались спасти сотрудники ветклиники, но не смогли. "Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту", - говорится в сообщении. В приюте уточнили, что патологии возникли в результате ожирения. Специалисты организации проконсультировались с коллегами из Японии и выяснили, что протокол реабилитации Крошика был стандартным для "пациентов" с таким весом. Также в "Матроскине" пояснили, что тело кота было кремировано, его прах сохранён. Волонтёры поблагодарили всех людей, которые помогали Крошику выздороветь.
https://ria.ru/20241027/kroshik-1980365824.html
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пермь, россия, кот крошик, происшествия
Пермь, Россия, Кот Крошик, Происшествия
Приют "Матроскин" назвал причину смерти упитанного кота Крошика

Причиной смерти кота Крошика из Перми стал острый кардиогенный отек легких

© VetRehab~DogMas/TelegramПермский кот Крошик
Пермский кот Крошик - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© VetRehab~DogMas/Telegram
Пермский кот Крошик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Причиной смерти пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких, животное кремировано, сообщили представители приюта "Матроскин".
Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден в больнице в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. В результате диеты и физических упражнений животное смогло похудеть на почти три килограмма к концу октября. Крошик стал самостоятельно передвигаться по реабилитационному центру, запрыгивать на пуфики и диван. 27 октября пермский приют "Матроскин" сообщил о смерти питомца. Кота пытались спасти сотрудники ветклиники, но не смогли.
Пермский кот Крошик - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Стали известны подробности смерти упитанного кота Крошика
27 октября, 16:08
"Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту", - говорится в сообщении.
В приюте уточнили, что патологии возникли в результате ожирения. Специалисты организации проконсультировались с коллегами из Японии и выяснили, что протокол реабилитации Крошика был стандартным для "пациентов" с таким весом.
Также в "Матроскине" пояснили, что тело кота было кремировано, его прах сохранён. Волонтёры поблагодарили всех людей, которые помогали Крошику выздороветь.
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ПермьРоссияКот КрошикПроисшествия
 
 
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