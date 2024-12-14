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Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний - РИА Новости, 14.12.2024
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07:30 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/kosenko-1989179021.html
Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний
Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний - РИА Новости, 14.12.2024
Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний
Скандально известный блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России, свидетельствуют документы, которые есть... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:30
2024-12-14T07:30
россия
александр бастрыкин
сергей жорин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, компания, основной деятельностью которой значится "разработка компьютерного программного обеспечения", была учреждена Косенко в октябре 2023 года. Однако уже в августе 2024 года блогер решил закрыть компанию и подал соответствующее заявление. В четверг, 12 декабря, согласно документам, компания полностью прекратила деятельность - была ликвидирована. В октябре источник сообщил РИА Новости, что блогер погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. После этого Косенко разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка. В сентябре на блогера был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Косенко объявлен в розыск, против него расследуется уголовное дело по двум статьям.
https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html
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россия, александр бастрыкин, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Александр Бастрыкин, Сергей Жорин, Следственный комитет России (СК РФ)
Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний

Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из компаний в России

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, компания, основной деятельностью которой значится "разработка компьютерного программного обеспечения", была учреждена Косенко в октябре 2023 года. Однако уже в августе 2024 года блогер решил закрыть компанию и подал соответствующее заявление.
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В четверг, 12 декабря, согласно документам, компания полностью прекратила деятельность - была ликвидирована.
В октябре источник сообщил РИА Новости, что блогер погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей.
Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера.
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После этого Косенко разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка.
В сентябре на блогера был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.
Косенко объявлен в розыск, против него расследуется уголовное дело по двум статьям.
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