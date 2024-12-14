https://ria.ru/20241214/kosenko-1989179021.html

Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний

Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний - РИА Новости, 14.12.2024

Скандально известный блогер Косенко ликвидировал одну из своих компаний

Скандально известный блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России, свидетельствуют документы, которые есть... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:30

2024-12-14T07:30

2024-12-14T07:30

россия

александр бастрыкин

сергей жорин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, компания, основной деятельностью которой значится "разработка компьютерного программного обеспечения", была учреждена Косенко в октябре 2023 года. Однако уже в августе 2024 года блогер решил закрыть компанию и подал соответствующее заявление. В четверг, 12 декабря, согласно документам, компания полностью прекратила деятельность - была ликвидирована. В октябре источник сообщил РИА Новости, что блогер погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. После этого Косенко разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка. В сентябре на блогера был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Косенко объявлен в розыск, против него расследуется уголовное дело по двум статьям.

https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html

https://ria.ru/20241208/inoagent-1987959092.html

https://realty.ria.ru/20241205/dom-1987505100.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, александр бастрыкин, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)