https://ria.ru/20241214/kobakhidze-1989204243.html

"Майдан" в Грузии провалился, заявил Кобахидзе

"Майдан" в Грузии провалился, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 14.12.2024

"Майдан" в Грузии провалился, заявил Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "майдана" в стране провалились. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:31

2024-12-14T14:31

2024-12-14T15:20

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "майдана" в стране провалились."В Грузии провалился "майдан", и он никогда не состоится", — заявил он на брифинге.Говоря о проходящих в Тбилиси митингах, он отметил, что власти страны сумели полностью нейтрализовать насильственный ресурс протестующих и сегодня радикальная оппозиция не имеет возможности пойти на такие шаги. По словам премьера, сейчас остаются только до двух тысяч человек протестующих, которые ежедневно собираются на проспекте Руставели. Но при этом есть более миллиона 120 тысяч граждан, которые поддерживают правящую партию "Грузинская мечта".Кобахидзе поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны. Он выразил мнение, что его работа но этом посту будет содействовать утверждению суверенитета и сокращению поляризации в Грузии.Также премьер прокомментировал позицию действующей главы государства Саломе Зурабишвили, которая отказывается признать выборы."Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост. <…> Могу лишь выразить ей сочувствие", — отметил он.Кобахидзе также заявил, что "у Грузии на протяжении 20 лет не было патриота и психически и психологически уравновешенного президента".В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.Впервые в истории республики президента избирали не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост был бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.В свою очередь, в ответ на это премьер Кобахидзе заявлял, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

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Протестующие играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси Перед зданием парламента Грузии играют в футбол. Так протестующие напоминают, что единственный кандидат в президенты Михаил Кавелашвили – в прошлом футболист. Он был нападающим сборной Грузии, а также становился чемпионом Швейцарии и России. 2024-12-14T14:31 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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грузия, в мире, ираклий кобахидзе