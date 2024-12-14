https://ria.ru/20241214/kishinev-1989203486.html

Гуцул: Кишинев неоднократно игнорировал закон об особом статусе Гагаузии

Гуцул: Кишинев неоднократно игнорировал закон об особом статусе Гагаузии - РИА Новости, 14.12.2024

Гуцул: Кишинев неоднократно игнорировал закон об особом статусе Гагаузии

Кишинев неоднократно игнорировал, блокировал и даже отменял целый ряд статей базового закона Гагаузии об особом статусе автономии, заявила глава региона Евгения РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:26

2024-12-14T14:26

2024-12-14T14:26

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кишинев

молдавия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Кишинев неоднократно игнорировал, блокировал и даже отменял целый ряд статей базового закона Гагаузии об особом статусе автономии, заявила глава региона Евгения Гуцул. Глава Гагаузии сообщила, что в Москве в воскресенье состоялся круглый стол, посвященный 30-летию принятия в парламенте Молдавии закона об особом правовом статусе Автономно-территориального образования Гагаузия. Во встрече участвовали представители гагаузской диаспоры, проживающей в России. "Мы с сожалением отмечаем, что за прошедшие десятилетия центральные власти неоднократно игнорировали, блокировали и даже отменяли целый ряд статей нашего базового закона. Сегодня на политическую арену вышло новое поколение молдавских политиков, которые, к сожалению, забыли или вовсе не знают о том, как наши народы стояли на грани вооруженного конфликта. Некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность" открыто призывают к ликвидации Гагаузии и обвиняют нас в дестабилизации, когда мы отстаиваем свои законные права", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она отметила, что с диаспорой обсудили исторический путь гагаузского народа, пройденный за 30 лет, и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители Гагаузии. "Спустя три десятилетия мы отдаем дань уважения мудрости и прагматизму лидеров Кишинева и Комрата, которые в сложные времена избрали путь диалога и поиска компромиссов, избежав эскалации конфликта. Создание Гагаузской автономии стало большим успехом не только для нашего народа, но и для всей страны. Молдавский и гагаузский народ избежали трагедии войны, Республика Молдова получила возможность мирного и стабильного развития", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20241213/gutsul-1989132884.html

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду