https://ria.ru/20241214/kavelashvili-1989199386.html
Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии
Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии - РИА Новости, 14.12.2024
Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания на должность президента Грузии, подсчет бюллетеней РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:41
2024-12-14T13:41
2024-12-14T13:49
в мире
грузия
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания на должность президента Грузии, подсчет бюллетеней членами ЦИК и их озвучивание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа страны.Всего, по словам представителей ЦИК, поступило 225 бюллетеней, один из них недействителен.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили
Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии
Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии