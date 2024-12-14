https://ria.ru/20241214/kavelashvili-1989199386.html

Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии

Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии - РИА Новости, 14.12.2024

Кавелашвили набрал необходимые голоса для избрания президентом Грузии

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания на должность президента Грузии, подсчет бюллетеней РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:41

2024-12-14T13:41

2024-12-14T13:49

в мире

грузия

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания на должность президента Грузии, подсчет бюллетеней членами ЦИК и их озвучивание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа страны.Всего, по словам представителей ЦИК, поступило 225 бюллетеней, один из них недействителен.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

грузия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, михаил кавелашвили