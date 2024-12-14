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В "Лаборатории Касперского" рассказали о краже данных у российских блогеров - РИА Новости, 14.12.2024
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07:07 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/kasperskiy-1989178056.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о краже данных у российских блогеров
В "Лаборатории Касперского" рассказали о краже данных у российских блогеров - РИА Новости, 14.12.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали о краже данных у российских блогеров
Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:07
2024-12-14T07:07
технологии
россия
лаборатория касперского
новый год
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов и отправляют фишинговую ссылку с техзаданием, при переходе на которую у жертвы крадут данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" предупреждает о новой волне рассылок, нацеленных на российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов. Если жертва заинтересовалась, ее просят скачать техническое задание и другие материалы с сайта по ссылке. В результате на устройство проникает стилер Rhadamanthys, который крадет данные", - рассказали там. Отмечается, что злоумышленники реализуют кибератаку в несколько этапов. Сначала потенциальной жертве приходит письмо якобы от сотрудника крупной российской компании или ее представителя, в котором идет речь о предложении рекламной интеграции в канале. Для правдоподобности злоумышленники могут запрашивать актуальный прайс-лист и статистику за последние 28 дней. Далее, если потенциальная жертва вступает в коммуникацию, ее просят перейти по ссылке якобы на официальный сайт для партнеров компании и скачать архив. Там, по словам авторов сообщения, можно найти техническое задание, договор и промо-ролик для интеграции в видео блогера. Для доступа к архиву просят ввести пароль. Однако внутри архива содержится стилер Rhadamanthys, который активно используется злоумышленниками с 2022 года. Если жертва установит его, то зловред может украсть конфиденциальные данные, в том числе учетные, из браузеров и мессенджеров на зараженном устройстве. "Злоумышленники создают крайне правдоподобные ресурсы: дизайн поддельного сайта, на который завлекали жертв, практически полностью повторял оригинал. Мы настоятельно рекомендуем блогерам, менеджерам каналов и представителям СМИ внимательно относиться к любым сообщениям, даже если они приходят якобы от известного бренда, например нашего. Перепроверять информацию, не скачивать программы или файлы по просьбе неизвестных и не переходить по ссылкам из сомнительных переписок", - пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
https://ria.ru/20241209/kasperskij-1988131513.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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технологии, россия, лаборатория касперского, новый год
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Новый год
В "Лаборатории Касперского" рассказали о краже данных у российских блогеров

"Лаборатория Касперского": мошенники воруют данные российских блогеров

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Злоумышленники воруют данные российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах: они рассылают письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов и отправляют фишинговую ссылку с техзаданием, при переходе на которую у жертвы крадут данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" предупреждает о новой волне рассылок, нацеленных на российских блогеров и менеджеров популярных каналов в мессенджерах. Злоумышленники рассылают фишинговые письма с предложениями о сотрудничестве якобы от имени известных брендов. Если жертва заинтересовалась, ее просят скачать техническое задание и другие материалы с сайта по ссылке. В результате на устройство проникает стилер Rhadamanthys, который крадет данные", - рассказали там.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества
9 декабря, 12:43
Отмечается, что злоумышленники реализуют кибератаку в несколько этапов. Сначала потенциальной жертве приходит письмо якобы от сотрудника крупной российской компании или ее представителя, в котором идет речь о предложении рекламной интеграции в канале. Для правдоподобности злоумышленники могут запрашивать актуальный прайс-лист и статистику за последние 28 дней.
Далее, если потенциальная жертва вступает в коммуникацию, ее просят перейти по ссылке якобы на официальный сайт для партнеров компании и скачать архив. Там, по словам авторов сообщения, можно найти техническое задание, договор и промо-ролик для интеграции в видео блогера. Для доступа к архиву просят ввести пароль.
Однако внутри архива содержится стилер Rhadamanthys, который активно используется злоумышленниками с 2022 года. Если жертва установит его, то зловред может украсть конфиденциальные данные, в том числе учетные, из браузеров и мессенджеров на зараженном устройстве.
"Злоумышленники создают крайне правдоподобные ресурсы: дизайн поддельного сайта, на который завлекали жертв, практически полностью повторял оригинал. Мы настоятельно рекомендуем блогерам, менеджерам каналов и представителям СМИ внимательно относиться к любым сообщениям, даже если они приходят якобы от известного бренда, например нашего. Перепроверять информацию, не скачивать программы или файлы по просьбе неизвестных и не переходить по ссылкам из сомнительных переписок", - пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
13 декабря, 08:08
 
ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоНовый год
 
 
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