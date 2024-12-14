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Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы - РИА Новости, 14.12.2024
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Туризм
 
08:56 14.12.2024 (обновлено: 08:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kanikuly-1989182859.html
Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы
Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы - РИА Новости, 14.12.2024
Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы
Порядка 63% россиян проведут новогодние праздники дома, остальные планируют отправиться в путешествие, но большинство намерены сделать это только после 1... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:56
2024-12-14T08:57
туризм
новости - туризм
новый год
россельхозбанк
санкт-петербург
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 63% россиян проведут новогодние праздники дома, остальные планируют отправиться в путешествие, но большинство намерены сделать это только после 1 января, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании, которое проводилось в начале декабря, участвовало более 2,9 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. "63% респондентов проведут праздники дома, остальные (37%) планируют отправиться в путешествие. Из них 36% опрошенных рассказали, что встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника", - рассказали аналитики. По данным Россельхозбанка, 10,1 миллиона поездок по стране совершат россияне на новогодних каникулах. "Москва и Санкт-Петербург станут абсолютными лидерами по количеству гостей из соседних регионов. В эти города россияне совершат 1,7 миллиона и 1 миллион поездок соответственно. При этом спрос на новогодний отдых в Ставропольском и Краснодарском краях вырос на 15%", - говорится в исследовании. "Внутренний туристический поток в России в период новогодних праздников ежегодно возрастает на 5% год к году. Последние несколько лет популярными стали направления с богатой историей и самобытной культурой – Калининград, Казань, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород. Среди направлений активного отдыха самыми востребованными являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, Адыгеи, Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской области", - сказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, слова которой привели в сообщении. Большинство россиян (77%) на вопрос о том, сколько продлятся их новогодние каникулы ответили, что будут отдыхать стандартные 11 дней, при этом 23% заявили, что хотят продлить праздники за счет отпуска: 20% возьмут его в январе, 3% - в декабре. "Порядка 39% россиян рассматривают новогодние каникулы как возможность выбраться за город и уехать на дачу, в глэмпинг или эко-отель. 24% респондентов хотят провести праздники с максимальной пользой для ума и выбирают познавательный отдых: экскурсии, музеи, выставки. 23% собираются вырваться из повседневной рутины и посвятить время отдыху в отеле со спа-процедурами и/или по программе "все включено", а 14% выбирают активный отдых – горнолыжный курорт или другой зимний спорт", - рассказали в кредитной организации.
https://ria.ru/20241213/otdykh-1836657926.html
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новости - туризм, новый год, россельхозбанк, санкт-петербург, россия, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Россельхозбанк, Санкт-Петербург, Россия, Краснодарский край
Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы

Опрос РСХБ: около 63 процентов россиян проведут новогодние каникулы дома

© iStock.com / Bogdan KuryloДевушка украшает елку
Девушка украшает елку - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / Bogdan Kurylo
Девушка украшает елку. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 63% россиян проведут новогодние праздники дома, остальные планируют отправиться в путешествие, но большинство намерены сделать это только после 1 января, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, которое проводилось в начале декабря, участвовало более 2,9 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. "63% респондентов проведут праздники дома, остальные (37%) планируют отправиться в путешествие. Из них 36% опрошенных рассказали, что встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника", - рассказали аналитики.
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По данным Россельхозбанка, 10,1 миллиона поездок по стране совершат россияне на новогодних каникулах. "Москва и Санкт-Петербург станут абсолютными лидерами по количеству гостей из соседних регионов. В эти города россияне совершат 1,7 миллиона и 1 миллион поездок соответственно. При этом спрос на новогодний отдых в Ставропольском и Краснодарском краях вырос на 15%", - говорится в исследовании.
"Внутренний туристический поток в России в период новогодних праздников ежегодно возрастает на 5% год к году. Последние несколько лет популярными стали направления с богатой историей и самобытной культурой – Калининград, Казань, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород. Среди направлений активного отдыха самыми востребованными являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, Адыгеи, Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской области", - сказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, слова которой привели в сообщении.
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"Порядка 39% россиян рассматривают новогодние каникулы как возможность выбраться за город и уехать на дачу, в глэмпинг или эко-отель. 24% респондентов хотят провести праздники с максимальной пользой для ума и выбирают познавательный отдых: экскурсии, музеи, выставки. 23% собираются вырваться из повседневной рутины и посвятить время отдыху в отеле со спа-процедурами и/или по программе "все включено", а 14% выбирают активный отдых – горнолыжный курорт или другой зимний спорт", - рассказали в кредитной организации.
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