https://ria.ru/20241214/kanikuly-1989182859.html

Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы

Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы - РИА Новости, 14.12.2024

Опрос показал, где россияне проведут новогодние каникулы

Порядка 63% россиян проведут новогодние праздники дома, остальные планируют отправиться в путешествие, но большинство намерены сделать это только после 1... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:56

2024-12-14T08:56

2024-12-14T08:57

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 63% россиян проведут новогодние праздники дома, остальные планируют отправиться в путешествие, но большинство намерены сделать это только после 1 января, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании, которое проводилось в начале декабря, участвовало более 2,9 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. "63% респондентов проведут праздники дома, остальные (37%) планируют отправиться в путешествие. Из них 36% опрошенных рассказали, что встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника", - рассказали аналитики. По данным Россельхозбанка, 10,1 миллиона поездок по стране совершат россияне на новогодних каникулах. "Москва и Санкт-Петербург станут абсолютными лидерами по количеству гостей из соседних регионов. В эти города россияне совершат 1,7 миллиона и 1 миллион поездок соответственно. При этом спрос на новогодний отдых в Ставропольском и Краснодарском краях вырос на 15%", - говорится в исследовании. "Внутренний туристический поток в России в период новогодних праздников ежегодно возрастает на 5% год к году. Последние несколько лет популярными стали направления с богатой историей и самобытной культурой – Калининград, Казань, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород. Среди направлений активного отдыха самыми востребованными являются горнолыжные курорты Северного Кавказа, Адыгеи, Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской области", - сказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, слова которой привели в сообщении. Большинство россиян (77%) на вопрос о том, сколько продлятся их новогодние каникулы ответили, что будут отдыхать стандартные 11 дней, при этом 23% заявили, что хотят продлить праздники за счет отпуска: 20% возьмут его в январе, 3% - в декабре. "Порядка 39% россиян рассматривают новогодние каникулы как возможность выбраться за город и уехать на дачу, в глэмпинг или эко-отель. 24% респондентов хотят провести праздники с максимальной пользой для ума и выбирают познавательный отдых: экскурсии, музеи, выставки. 23% собираются вырваться из повседневной рутины и посвятить время отдыху в отеле со спа-процедурами и/или по программе "все включено", а 14% выбирают активный отдых – горнолыжный курорт или другой зимний спорт", - рассказали в кредитной организации.

https://ria.ru/20241213/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241214/novyy-god-1987118001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, новый год, россельхозбанк, санкт-петербург, россия, краснодарский край