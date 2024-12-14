https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989263538.html
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР
Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
политика
россия
магомед даудов
рамзан кадыров
единая россия
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867341713_0:43:3081:1777_1920x0_80_0_0_2cc7ddef010666e0b6d1aabe0b06e0d0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Председатель Правительства ЧР, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия". Я искренне поздравляю его с этим событием", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867341713_357:0:3081:2043_1920x0_80_0_0_446612962073ed7adc4d41d7d3f448bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, магомед даудов, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Единая Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР
Кадыров: глава правительства Чечни Даудов избран в состав Высшего совета ЕР