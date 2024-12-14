https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989263538.html

Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР

Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР

Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:42

2024-12-14T22:42

2024-12-14T22:42

политика

россия

магомед даудов

рамзан кадыров

единая россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Председатель Правительства ЧР, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия". Я искренне поздравляю его с этим событием", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, магомед даудов, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня)