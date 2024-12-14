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Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
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22:42 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989263538.html
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР
Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
политика
россия
магомед даудов
рамзан кадыров
единая россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Председатель Правительства ЧР, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия". Я искренне поздравляю его с этим событием", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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политика, россия, магомед даудов, рамзан кадыров, единая россия, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Единая Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров поздравил Даудова с избранием в Высший совет ЕР

Кадыров: глава правительства Чечни Даудов избран в состав Высшего совета ЕР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМагомед Даудов
Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«
"Председатель Правительства ЧР, Герой России Магомед Даудов избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия". Я искренне поздравляю его с этим событием", — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу в национальном центре Россия.
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ПолитикаРоссияМагомед ДаудовРамзан КадыровЕдиная РоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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