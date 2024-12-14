https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989261435.html

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой - РИА Новости, 14.12.2024

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. РИА Новости, 14.12.2024

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общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. "Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.

https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989259988.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия