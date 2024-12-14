https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989261435.html
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой - РИА Новости, 14.12.2024
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:09
2024-12-14T22:09
2024-12-14T22:57
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. "Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде