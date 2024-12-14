Рейтинг@Mail.ru
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 14.12.2024 (обновлено: 22:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989261435.html
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой - РИА Новости, 14.12.2024
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:09
2024-12-14T22:57
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:82:2433:1451_1920x0_80_0_0_908dc03ab0ac01e2ecfd05a2820989f3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде. "Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989259988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:0:2121:1591_1920x0_80_0_0_0c822d65e9a9505a82e9508be343e9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты в республике, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде.
"Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.
Ночной Грозный - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Чечне откроется сеть аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
Вчера, 21:44
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала