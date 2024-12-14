https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html

Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен

Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен - РИА Новости, 14.12.2024

Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих на юге от Часова Яра, отказавшихся сдаться в плен. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:13

2024-12-14T18:13

2024-12-14T23:10

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рамзан кадыров

южный военный округ

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ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих на юге от Часова Яра, отказавшихся сдаться в плен. "В южном направлении Часова Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона Шустрого легендарного спецназа "Ахмат" успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что такая участь ждет каждого, кто "посмеет сопротивляться". По словам Кадырова, сдача в плен — "единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни".

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рамзан кадыров, южный военный округ, вооруженные силы рф, россия, украина