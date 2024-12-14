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Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 14.12.2024 (обновлено: 23:10 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html
Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен
Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен - РИА Новости, 14.12.2024
Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих на юге от Часова Яра, отказавшихся сдаться в плен. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:13
2024-12-14T23:10
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
южный военный округ
вооруженные силы рф
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих на юге от Часова Яра, отказавшихся сдаться в плен. "В южном направлении Часова Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона Шустрого легендарного спецназа "Ахмат" успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что такая участь ждет каждого, кто "посмеет сопротивляться". По словам Кадырова, сдача в плен — "единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни".
https://ria.ru/20241213/kadyrov-1989149578.html
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рамзан кадыров, южный военный округ, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Кадыров рассказал о судьбе военных ВСУ, отказавшихся сдаться в плен

Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских солдат, отказавшихся сдаться в плен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих на юге от Часова Яра, отказавшихся сдаться в плен.
"В южном направлении Часова Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона Шустрого легендарного спецназа "Ахмат" успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что такая участь ждет каждого, кто "посмеет сопротивляться". По словам Кадырова, сдача в плен — "единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в районе Часова Яра
13 декабря, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЮжный военный округВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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