Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля
CENTCOM: генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Кацем
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных командиров еврейского государства, сообщает CENTCOM.
"Генерал Курилла посетил 11-13 декабря Израиль по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Помимо встречи с генерал-лейтенантом Халеви и его штабом, генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, командующим северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином и командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети X.
Как пишет CENTCOM, они обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам. Отмечается, что Курилла посетил штаб-квартиру Северного командования, чтобы "глубже понять" текущую ситуацию в Ливане, и авиабазу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, командование сообщает, что Курилла в ходе встречи был проинформирован "об уникальных возможностях" израильских армии и подтвердил "незыблемое" военное партнёрство между США и Израилем.
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