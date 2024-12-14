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Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля - РИА Новости, 14.12.2024
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07:26 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/izrail-1989178871.html
Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля
Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля - РИА Новости, 14.12.2024
Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля
Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:26
2024-12-14T07:26
в мире
израиль
сирия
ливан
исраэль кац
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных командиров еврейского государства, сообщает CENTCOM. "Генерал Курилла посетил 11-13 декабря Израиль по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Помимо встречи с генерал-лейтенантом Халеви и его штабом, генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, командующим северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином и командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети X. Как пишет CENTCOM, они обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам. Отмечается, что Курилла посетил штаб-квартиру Северного командования, чтобы "глубже понять" текущую ситуацию в Ливане, и авиабазу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, командование сообщает, что Курилла в ходе встречи был проинформирован "об уникальных возможностях" израильских армии и подтвердил "незыблемое" военное партнёрство между США и Израилем.
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в мире, израиль, сирия, ливан, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля

CENTCOM: генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Кацем

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных командиров еврейского государства, сообщает CENTCOM.
"Генерал Курилла посетил 11-13 декабря Израиль по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Помимо встречи с генерал-лейтенантом Халеви и его штабом, генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, командующим северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином и командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети X.
Как пишет CENTCOM, они обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам. Отмечается, что Курилла посетил штаб-квартиру Северного командования, чтобы "глубже понять" текущую ситуацию в Ливане, и авиабазу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, командование сообщает, что Курилла в ходе встречи был проинформирован "об уникальных возможностях" израильских армии и подтвердил "незыблемое" военное партнёрство между США и Израилем.
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В миреИзраильСирияЛиванИсраэль КацАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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