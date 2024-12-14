https://ria.ru/20241214/izrail-1989178871.html

Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля

Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля - РИА Новости, 14.12.2024

Глава командования ВС США встретился с министром обороны Израиля

Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:26

2024-12-14T07:26

2024-12-14T07:26

в мире

израиль

сирия

ливан

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных командиров еврейского государства, сообщает CENTCOM. "Генерал Курилла посетил 11-13 декабря Израиль по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Помимо встречи с генерал-лейтенантом Халеви и его штабом, генерал Курилла встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, командующим северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином и командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети X. Как пишет CENTCOM, они обсудили ряд вопросов региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам. Отмечается, что Курилла посетил штаб-квартиру Северного командования, чтобы "глубже понять" текущую ситуацию в Ливане, и авиабазу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, командование сообщает, что Курилла в ходе встречи был проинформирован "об уникальных возможностях" израильских армии и подтвердил "незыблемое" военное партнёрство между США и Израилем.

https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html

израиль

сирия

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в мире, израиль, сирия, ливан, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)