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Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии - РИА Новости, 14.12.2024
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14:30 14.12.2024 (обновлено: 21:53 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html
Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии
Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии - РИА Новости, 14.12.2024
Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом, ведь её на РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:30
2024-12-14T21:53
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
александр стояногло
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом, ведь её на самом деле не выбирали. "Мы тоже не хотим, чтобы у нас на сегодняшний день был нелегитимный президент. Она действительно нелегитимный… За нее народ, который находится в Молдове, не проголосовал, не поддержал", - сказала Гуцул на круглом столе "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени", который организован Культурно-образовательным центром Молдовы в России.Она подчеркнула, что в Кишинёве лишили конституционного права диаспору, которая находится в России.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, александр стояногло, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Александр Стояногло, Россия
Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул о Санду: народ Молдавии не хочет нелегитимного президента

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом, ведь её на самом деле не выбирали.
"Мы тоже не хотим, чтобы у нас на сегодняшний день был нелегитимный президент. Она действительно нелегитимный… За нее народ, который находится в Молдове, не проголосовал, не поддержал", - сказала Гуцул на круглом столе "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени", который организован Культурно-образовательным центром Молдовы в России.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее
9 декабря, 15:44
Она подчеркнула, что в Кишинёве лишили конституционного права диаспору, которая находится в России.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Гуцул: Кишинев неоднократно игнорировал закон об особом статусе Гагаузии
Вчера, 14:26
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулАлександр СтояноглоРоссия
 
 
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