https://ria.ru/20241214/gumpomosch-1989224300.html
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
"Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:10
2024-12-14T16:10
2024-12-14T16:10
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "С начала спецоперации Единая Россия" доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989221812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
ЕР с начала СВО передала освобожденным регионам 134 тысяч тонн гумпомощи