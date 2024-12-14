https://ria.ru/20241214/gumpomosch-1989224300.html

Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи

Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи

"Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:10

2024-12-14T16:10

2024-12-14T16:10

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "С начала спецоперации Единая Россия" доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989221812.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

дмитрий медведев, единая россия, общество