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Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи - РИА Новости, 14.12.2024
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16:10 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gumpomosch-1989224300.html
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
"Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:10
2024-12-14T16:10
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "С начала спецоперации Единая Россия" доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989221812.html
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дмитрий медведев, единая россия, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи

ЕР с начала СВО передала освобожденным регионам 134 тысяч тонн гумпомощи

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиПогрузка гуманитарной помощи
Погрузка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Погрузка гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Единая Россия" с начала спецоперации доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на территории освобожденных регионов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"С начала спецоперации Единая Россия" доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории", - сказал он, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
ЕР будет помогать и укреплять позиции ветеранов СВО, заявил Медведев
Вчера, 15:58
 
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
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