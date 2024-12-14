Слуцкий прокомментировал избрание Кавелашвили президентом Грузии
Слуцкий: Грузия вопреки угрозам со стороны ЕС отстоит право на собственный выбор
© Фото : People's PowerМихаил Кавелашвили
© Фото : People's Power
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Грузия вопреки угрозам со стороны евроатлантистов отстоит право на собственный выбор, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя избрание президентом Грузии Михаила Кавелашвили.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
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"Президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, выдвинутый партией "Грузинская мечта". Закономерное и ожидаемое решение парламента. Главный вопрос: что ждать от избрания Кавелашвили в ситуации нагнетаемого извне протеста оппозиции и отказа его предшественницы Зурабишвили освобождать пост... Грузия вопреки угрозам со стороны евроатлантистов, уверен, отстоит право на собственный выбор", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что прежде всего стоит ждать продолжения соблюдения и защиты национальных интересов грузин, "невзирая на шантаж и давление коллективного Запада".
"Тбилиси успешно "привит" от русофобии "украинской вакциной" и, по всей видимости, сохранит здоровый прагматизм во внешней политике. А значит, есть шансы на возрождение конструктива в отношениях с соседями", - добавил парламентарий.
Слуцкий отметил, что Кавелашвили в прошлом - известный футболист, чемпион-бомбардир, а его избрание президентом Грузии - "еще один "гол" в ворота Запада в поединке за суверенитет и независимость страны".