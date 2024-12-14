https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

"Напрягли все силы". На границе с Россией готовят госпереворот

"Напрягли все силы". На границе с Россией готовят госпереворот - РИА Новости, 14.12.2024

"Напрягли все силы". На границе с Россией готовят госпереворот

В Грузии выбирают президента, но кто станет главой государства, уже известно. Это бывший футболист Михаил Кавелашвили, игравший в том числе за "Манчестер Сити". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:05

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саломе зурабишвили

эммануэль макрон

бидзина иванишвили

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В Грузии выбирают президента, но кто станет главой государства, уже известно. Это бывший футболист Михаил Кавелашвили, игравший в том числе за "Манчестер Сити". Оппозиция заранее заявила, что ничего не признает. Страна готовится к новому витку кризиса. Удастся ли противникам властей устроить Евромайдан — в материале РИА Новости.Игра в президентаПолитическая карьера Кавелашвили началась в 2016-м. Несмотря на отсутствие высшего образования, он трижды проходил в парламент по спискам "Грузинской мечты". При этом Кавелашвили возглавил партию "Силы народа", созданную бывшими "мечтателями". Он и его соратники обычно первыми критикуют Запад, требующий то, что правительству не нравится. Например, отменить законы об иноагентах и пропаганде ЛГБТ*.Инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря. По крайней мере, так считают в правящей "Грузинской мечте". Оппозиционеры не выдвигали своего кандидата, поскольку "нелегитимная власть не может выбирать президента". Они отказались участвовать в работе обновленного Заксобрания.Напомним, впервые в истории Грузии голосование за главу государства не всеобщее. Это доверили 300 выборщикам из парламентариев, представителей региональных и муниципальных властей. "В коллегии 300 человек: 150 — депутаты, полностью Верховный совет Аджарии и Верховный совет Абхазии (21 и 20 человек соответственно), а также 109 участников сакребуло (городских собраний), распределенных пропорционально результатам выборов. Всего из "Грузинской мечты" — 211", — сообщил журналистам спикер Заксобрания Шалва Папуашвили.Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря. Она уже заявила, что не покинет резиденцию. И пояснила: кроме нее, законной власти в стране нет. "Грузинская мечта" пригрозила уголовным преследованием, Зурабишвили же надеется на Запад. Она уже встретилась с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом — в Париже.Последнее предупреждениеПосле этого Макрон позвонил основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили — гражданину Франции (и Грузии, конечно, тоже), кавалеру ордена Почетного легиона. Беседовали около часа. В Елисейском дворце сообщили, что Макрон "осудил угрозы в адрес представителей гражданского общества, а также насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов со стороны правоохранительных органов". Также он потребовал освободить задержанных в ходе протестных акций.По словам Макрона, в Тбилиси отклонились от европейского пути развития. Чтобы исправить ситуацию, "Грузинская мечта" должна вступить в инклюзивный диалог со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, уважая демократический дух грузинского народа.По версии официального Тбилиси, разговор прошел почти в дружеской атмосфере. Макрон не ругал правящую элиту закавказской республики, а посочувствовал ей в связи с массовыми акциями протеста. При этом он выразил готовность поучаствовать в урегулировании политического кризиса, возникшего после того, как грузинские власти объявили о заморозке евроинтеграции до 2028-го. В свою очередь, Иванишвили поблагодарил Макрона за проявленную инициативу. Стороны условились еще раз созвониться в ближайшие дни, чтобы оценить достигнутые успехи.В оппозиции назвали звонок Макрона последним предупреждением "Грузинской мечте". "Могу предположить, что происходящее в стране неприемлемо для Франции. Если так пойдет и дальше, Париж предпримет определенные меры и может даже сыграть ведущую роль в давлении Евросоюза на "Грузинскую мечту", — считает один из лидеров "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе.Член партии "Сильная Грузия" Тамаз Датунашвили заявил, что звонок Макрона открыл возможность для переговоров оппозиции с "Грузинской мечтой". Прежде всего противники правительства хотят обсудить условия освобождения арестованных активистов и формат повторных парламентских выборов.В партии власти, напротив, указали: звонок Макрона — свидетельство того, что оппозиция проиграла. Так, Леван Махашвили из "Грузинской мечты" отметил, что Париж готов продолжить отношения с Тбилиси на основе взаимного уважения. "Обе стороны подробно рассмотрели все главные на сегодня вопросы, в том числе происходящие процессы в Грузии… Мы ожидаем, что действия, которые мы предпринимаем, обязательно принесут результаты. Самое главное, что парламент продолжает мирно работать. Этот звонок поможет прекратить всю деструкцию, которая у нас есть", — подчеркнул он.Его однопартиец депутат Дмитрий Хундадзе добавил: в прошлые выходные в Париже Зурабишвили беседовала с Макроном всего несколько минут, в то время как Иванишвили французский лидер уделил целый час. "Контакт состоялся, хотя оппозиция недовольна… Политическая игра усилилась, и дистанцированность, как бы отстраненность, сменилась тем фактом, что контакт уже установлен и активизирован", — уточнил он.Президент в изгнанииЭксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе предупреждает: оппозиция попытается сорвать президентские выборы. Причем протестующих возглавит Зурабишвили."Она хочет усугубить поляризацию в обществе. Соответственно, уходящий президент постарается вывести на улицу всех, кто переживает за европейское будущее, "фальсифицированные выборы" и тому подобное. К тому же фаворит "Грузинской мечты" Кавелашвили у многих вызывает вопросы, так как у него нет высшего образования и серьезного политического опыта. Однако по новым правилам у оппозиции нет никаких шансов привести к власти своего кандидата. Наивысшего накала ситуация достигнет в тот момент, когда Зурабишвили придется уступить резиденцию Кавелашвили. Могут быть стычки. Но после этого она не станет кем-то вроде "президента в изгнании", какой себя пытается позиционировать белоруска Светлана Тихановская. В конце концов, ее никто не выгоняет из страны и не хочет отправить за решетку. Тем не менее войти в число лидеров оппозиции она сумеет, если захочет", — объяснил собеседник РИА Новости.Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов тоже ожидает крупную акцию протеста, но не видит у оппозиции достаточно сил для грузинского Евромайдана."Противники властей мобилизуют все силы, в том числе пригласят иностранных политиков, но это не даст массовую поддержку населения, без которой взять власть не получится", — подчеркивает он.Вместе с тем эксперт не исключает провокации, способной дестабилизировать ситуацию. Что касается Зурабишвили, то она, полагает кавказовед, может уехать во Францию, где продолжит называть себя единственным легитимным президентом Грузии по аналогии с Тихановской. Однако, как показывает практика, такие политики очень быстро превращаются в клоунов и уже не представляют собой серьезную угрозу властям.* Запрещенная на территории России экстремистская организация.

https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988600561.html

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в мире, справки, грузия, франция, париж, саломе зурабишвили, эммануэль макрон, бидзина иванишвили, российская академия наук