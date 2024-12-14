Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон"

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон — 2024"
Елена Север, Владимир Киселев и Валерий Гергиев.
Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких, а также симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Зрители в зале подпевали стоя.
Елена Север, Владимир Киселев и Валерий Гергиев.
Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких, а также симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Зрители в зале подпевали стоя.
Прославленный дирижер получил специальный приз "Легенда".
"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", — сказал со сцены Валерий Гергиев.
Кроме того, он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо — и мы его увидим", — отметил Гергиев.
Прославленный дирижер получил специальный приз "Легенда".
"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", — сказал со сцены Валерий Гергиев.
Кроме того, он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо — и мы его увидим", — отметил Гергиев.
У Сергея Лазарева — две выигранные номинации на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве (за "Алый закат" и "Вкус малины").
У Сергея Лазарева — две выигранные номинации на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве (за "Алый закат" и "Вкус малины").
Лариса Долина — в отличной форме. Певица порадовала поклонников своим продуманным, элегантным образом. У нее — приз за песню "Билась в твое сердце".
Лариса Долина — в отличной форме. Певица порадовала поклонников своим продуманным, элегантным образом. У нее — приз за песню "Билась в твое сердце".
Мари Краймбрери и Дима Билан появились на сцене во всем белом. Артисты получили статуэтки за совместную песню "Время пролетало".
Мари Краймбрери и Дима Билан появились на сцене во всем белом. Артисты получили статуэтки за совместную песню "Время пролетало".
Была и особая номинация — "Зеленый граммофон". Награду вручают за вклад в экологию. В этом году обладателем зеленого приза стала Алсу. Певица выбрала наряд в тон номинации и выглядела, как всегда, великолепно. Также у нее "Золотой граммофон" за песню "Я учусь не бояться".
Была и особая номинация — "Зеленый граммофон". Награду вручают за вклад в экологию. В этом году обладателем зеленого приза стала Алсу. Певица выбрала наряд в тон номинации и выглядела, как всегда, великолепно. Также у нее "Золотой граммофон" за песню "Я учусь не бояться".
Пресса и зрители тепло приветствовали Юрия Антонова.
Певец был специальным гостем церемонии, исполнив несколько своих хитов.
Пресса и зрители тепло приветствовали Юрия Антонова.
Певец был специальным гостем церемонии, исполнив несколько своих хитов.
Красавица Seville появилась на церемонии в черном вечернем платье (впрочем, как и многие другие певицы).
Красавица Seville появилась на церемонии в черном вечернем платье (впрочем, как и многие другие певицы).
Трио Serebro (Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак).
На "Золотом граммофоне" группа выступила в обновленном составе. Девушки рассказали, что бывшие участницы трио поддержали их перед церемонией.
Трио Serebro (Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак).
На "Золотом граммофоне" группа выступила в обновленном составе. Девушки рассказали, что бывшие участницы трио поддержали их перед церемонией.
У Ирины Дубцовой — две золотые статуэтки, так же как у Сергея Лазарева и Алсу). Первая — за песню "Мама", вторая — за дуэт с Натаном — "Тянет".
У Ирины Дубцовой — две золотые статуэтки, так же как у Сергея Лазарева и Алсу). Первая — за песню "Мама", вторая — за дуэт с Натаном — "Тянет".
Еще один дуэт призеров — Стас Пьеха и Гузель Хасанова.
Еще один дуэт призеров — Стас Пьеха и Гузель Хасанова.
Певица Слава, как всегда, искренне радовалась награде. Она ее получила за песню "Ты услышь меня".
Певица Слава, как всегда, искренне радовалась награде. Она ее получила за песню "Ты услышь меня".
Ирина Нельсон пришла на церемонию вместе с мужем Вячеславом Тюриным. Певица выбрала для сцены длинное вечернее платье барби-стайл.
Ирина Нельсон пришла на церемонию вместе с мужем Вячеславом Тюриным. Певица выбрала для сцены длинное вечернее платье барби-стайл.
Удивил своим присутствием Александр Ревва (Артур Пирожков). Впрочем, в последнее время он все чаще появляется на различных мероприятиях. Сейчас Артур Пирожков и Хабиб получили приз за совместную песню "Мед".
Удивил своим присутствием Александр Ревва (Артур Пирожков). Впрочем, в последнее время он все чаще появляется на различных мероприятиях. Сейчас Артур Пирожков и Хабиб получили приз за совместную песню "Мед".
У Александры Воробьевой, которая появилась на церемонии в элегантном золотистом платье, — "Золотой граммофон" за песню "Забудь".
У Александры Воробьевой, которая появилась на церемонии в элегантном золотистом платье, — "Золотой граммофон" за песню "Забудь".
Группа "Земляне" выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве.
"Золотой граммофон" — премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио". Она проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
Группа "Земляне" выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве.
"Золотой граммофон" — премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио". Она проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.