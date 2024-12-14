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Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон" - РИА Новости, 14.12.2024
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Шоубиз
 
08:00 14.12.2024 (обновлено: 08:06 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/grammofon-1989025060.html
Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон"
Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон" - РИА Новости, 14.12.2024
Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон"
На столичной площадке "ВТБ Арена" прошла XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон". Вечер начался необычно: зрители встали во время исполнения песни... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:00
2024-12-14T08:06
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На столичной площадке "ВТБ Арена" прошла XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон". Вечер начался необычно: зрители встали во время исполнения песни "Верните память".Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт Асия и Звонкий, Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Artik &amp; Asti, Александра Воробьева. Наград удостоены и именитые музыканты: Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Александр Шоуа, группа Reflex, Слава, Natan, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, Стас Пьеха и Гузель Хасанова и другие.Ведущие церемонии — Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, а также Антон Юрьев от "Русского радио".
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Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон"

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон — 2024"

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На столичной площадке "ВТБ Арена" прошла XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон". Вечер начался необычно: зрители встали во время исполнения песни "Верните память".
Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт Асия и Звонкий, Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Artik & Asti, Александра Воробьева. Наград удостоены и именитые музыканты: Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Александр Шоуа, группа Reflex, Слава, Natan, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, Стас Пьеха и Гузель Хасанова и другие.
Ведущие церемонии — Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, а также Антон Юрьев от "Русского радио".
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Елена Север, Владимир Киселев и Валерий Гергиев.

Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких, а также симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Зрители в зале подпевали стоя.

XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Елена Север, Владимир Киселев и Валерий Гергиев.

Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких, а также симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Зрители в зале подпевали стоя.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Прославленный дирижер получил специальный приз "Легенда".

"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", — сказал со сцены Валерий Гергиев.

Кроме того, он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо — и мы его увидим", — отметил Гергиев.

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Прославленный дирижер получил специальный приз "Легенда".

"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", — сказал со сцены Валерий Гергиев.

Кроме того, он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо — и мы его увидим", — отметил Гергиев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

У Сергея Лазарева — две выигранные номинации на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве (за "Алый закат" и "Вкус малины").

Певец Сергей Лазарев на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

У Сергея Лазарева — две выигранные номинации на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве (за "Алый закат" и "Вкус малины").

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Лариса Долина — в отличной форме. Певица порадовала поклонников своим продуманным, элегантным образом. У нее — приз за песню "Билась в твое сердце".

Певица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Лариса Долина — в отличной форме. Певица порадовала поклонников своим продуманным, элегантным образом. У нее — приз за песню "Билась в твое сердце".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мари Краймбрери и Дима Билан появились на сцене во всем белом. Артисты получили статуэтки за совместную песню "Время пролетало".

Мари Краймбрери и Дима Билан на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Мари Краймбрери и Дима Билан появились на сцене во всем белом. Артисты получили статуэтки за совместную песню "Время пролетало".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Была и особая номинация "Зеленый граммофон". Награду вручают за вклад в экологию. В этом году обладателем зеленого приза стала Алсу. Певица выбрала наряд в тон номинации и выглядела, как всегда, великолепно. Также у нее "Золотой граммофон" за песню "Я учусь не бояться".

Певица Алсу на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Была и особая номинация "Зеленый граммофон". Награду вручают за вклад в экологию. В этом году обладателем зеленого приза стала Алсу. Певица выбрала наряд в тон номинации и выглядела, как всегда, великолепно. Также у нее "Золотой граммофон" за песню "Я учусь не бояться".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Пресса и зрители тепло приветствовали Юрия Антонова.

Певец был специальным гостем церемонии, исполнив несколько своих хитов.

XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Пресса и зрители тепло приветствовали Юрия Антонова.

Певец был специальным гостем церемонии, исполнив несколько своих хитов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Красавица Seville появилась на церемонии в черном вечернем платье (впрочем, как и многие другие певицы).

Певица Seville на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Красавица Seville появилась на церемонии в черном вечернем платье (впрочем, как и многие другие певицы).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Трио Serebro (Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак).

На "Золотом граммофоне" группа выступила в обновленном составе. Девушки рассказали, что бывшие участницы трио поддержали их перед церемонией.

Группа Serebro (Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак) выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Трио Serebro (Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина, Диана Рак).

На "Золотом граммофоне" группа выступила в обновленном составе. Девушки рассказали, что бывшие участницы трио поддержали их перед церемонией.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

У Ирины Дубцовой — две золотые статуэтки, так же как у Сергея Лазарева и Алсу). Первая — за песню "Мама", вторая — за дуэт с Натаном — "Тянет".

XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

У Ирины Дубцовой — две золотые статуэтки, так же как у Сергея Лазарева и Алсу). Первая — за песню "Мама", вторая — за дуэт с Натаном — "Тянет".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Еще один дуэт призеров — Стас Пьеха и Гузель Хасанова.

Гузель Хасанова и Стас Пьеха на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Еще один дуэт призеров — Стас Пьеха и Гузель Хасанова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Слава, как всегда, искренне радовалась награде. Она ее получила за песню "Ты услышь меня".

XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Певица Слава, как всегда, искренне радовалась награде. Она ее получила за песню "Ты услышь меня".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ирина Нельсон пришла на церемонию вместе с мужем Вячеславом Тюриным. Певица выбрала для сцены длинное вечернее платье барби-стайл.

XXIX Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Ирина Нельсон пришла на церемонию вместе с мужем Вячеславом Тюриным. Певица выбрала для сцены длинное вечернее платье барби-стайл.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Удивил своим присутствием Александр Ревва (Артур Пирожков). Впрочем, в последнее время он все чаще появляется на различных мероприятиях. Сейчас Артур Пирожков и Хабиб получили приз за совместную песню "Мед".

Артур Пирожков (слева) и Хабиб на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Удивил своим присутствием Александр Ревва (Артур Пирожков). Впрочем, в последнее время он все чаще появляется на различных мероприятиях. Сейчас Артур Пирожков и Хабиб получили приз за совместную песню "Мед".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

У Александры Воробьевой, которая появилась на церемонии в элегантном золотистом платье, — "Золотой граммофон" за песню "Забудь".

Певица Александра Воробьева на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

У Александры Воробьевой, которая появилась на церемонии в элегантном золотистом платье, — "Золотой граммофон" за песню "Забудь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Группа "Земляне" выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве.

"Золотой граммофон" — премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио". Она проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.

Группа Земляне выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Группа "Земляне" выступает на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии в Москве.

"Золотой граммофон" — премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио". Она проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 16
 
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