Пир во время зимы: наряды звезд на премии "Золотой граммофон"

Прославленный дирижер получил специальный приз "Легенда".

"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", — сказал со сцены Валерий Гергиев.

Кроме того, он передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо — и мы его увидим", — отметил Гергиев.