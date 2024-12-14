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В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года
В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 14.12.2024
В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года
Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:18
2024-12-14T13:18
2024-12-14T13:18
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов. Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией. Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, госдума рф, экономика, россия
ЖКХ, Госдума РФ, Экономика, Россия
В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года
Тарифы ЖКХ летом 2025 года проиндексируют в среднем на 11,9 процента
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«
"В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов.
Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией.
Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.