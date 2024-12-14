https://ria.ru/20241214/gosduma-1989197414.html

В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года

В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 14.12.2024

В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года

Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:18

2024-12-14T13:18

2024-12-14T13:18

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", - рассказал Колунов. Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией. Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.

https://ria.ru/20241205/putin-1987575345.html

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Варвара Скокшина

жкх, госдума рф, экономика, россия