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Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии - РИА Новости, 14.12.2024
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии
Ангажированная активность Венецианской комиссии, которая является одной из структур Совета Европы, возрастает каждый раз, когда в странах принимаются законы,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:14
2024-12-14T09:14
2024-12-14T09:14
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ангажированная активность Венецианской комиссии, которая является одной из структур Совета Европы, возрастает каждый раз, когда в странах принимаются законы, направленные на защиту суверенитета, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Обратили внимание, что ангажированная активность Венецианской комиссии (одной из структур Совета Европы) возрастает всякий раз, когда где-то начинают принимать законы, направленные на защиту суверенитета", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в опубликованном на днях отчёте Венецианские "комиссары" критикуют Россию за законодательство об иностранных агентах и о выборах, и под удар также попали Венгрия, Сербия, Киргизия и Грузия, которая стоит на пороге президентских выборов. "Проще говоря, недовольство вызывают именно те государства, которые пытаются жить своим умом. Главную задачу засевшие в комиссии чиновники видят в навязывании всем государствам западных нарративов. В их отчётах сквозит откровенная ревность к государствам, отстаивающим свой суверенитет. Да и как не ревновать, если в их родных странах разговоры о суверенитете давно уже под запретом, а самые важные решения принимаются в Брюсселе и Вашингтоне", - добавил парламентарий.
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в мире, россия, венгрия, сербия, василий пискарев, венецианская комиссия, совет европы, госдума рф
В мире, Россия, Венгрия, Сербия, Василий Пискарев, Венецианская комиссия, Совет Европы, Госдума РФ
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии
Пискарев: активность Запада растет при принятии законов о защите суверенитета