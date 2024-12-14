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Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии - РИА Новости, 14.12.2024
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09:14 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989183803.html
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии - РИА Новости, 14.12.2024
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии
Ангажированная активность Венецианской комиссии, которая является одной из структур Совета Европы, возрастает каждый раз, когда в странах принимаются законы,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:14
2024-12-14T09:14
в мире
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сербия
василий пискарев
венецианская комиссия
совет европы
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ангажированная активность Венецианской комиссии, которая является одной из структур Совета Европы, возрастает каждый раз, когда в странах принимаются законы, направленные на защиту суверенитета, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. ​"Обратили внимание, что ангажированная активность Венецианской комиссии (одной из структур Совета Европы) возрастает всякий раз, когда где-то начинают принимать законы, направленные на защиту суверенитета", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале. ​Он отметил, что в опубликованном на днях отчёте Венецианские "комиссары" критикуют Россию за законодательство об иностранных агентах и о выборах, и под удар также попали Венгрия, Сербия, Киргизия и Грузия, которая стоит на пороге президентских выборов. ​"Проще говоря, недовольство вызывают именно те государства, которые пытаются жить своим умом. Главную задачу засевшие в комиссии чиновники видят в навязывании всем государствам западных нарративов. В их отчётах сквозит откровенная ревность к государствам, отстаивающим свой суверенитет. Да и как не ревновать, если в их родных странах разговоры о суверенитете давно уже под запретом, а самые важные решения принимаются в Брюсселе и Вашингтоне", - добавил парламентарий.
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в мире, россия, венгрия, сербия, василий пискарев, венецианская комиссия, совет европы, госдума рф
В мире, Россия, Венгрия, Сербия, Василий Пискарев, Венецианская комиссия, Совет Европы, Госдума РФ
Депутат Пискарев заявил о возросшей активности Венецианской комиссии

Пискарев: активность Запада растет при принятии законов о защите суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ангажированная активность Венецианской комиссии, которая является одной из структур Совета Европы, возрастает каждый раз, когда в странах принимаются законы, направленные на защиту суверенитета, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
​"Обратили внимание, что ангажированная активность Венецианской комиссии (одной из структур Совета Европы) возрастает всякий раз, когда где-то начинают принимать законы, направленные на защиту суверенитета", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.
​Он отметил, что в опубликованном на днях отчёте Венецианские "комиссары" критикуют Россию за законодательство об иностранных агентах и о выборах, и под удар также попали Венгрия, Сербия, Киргизия и Грузия, которая стоит на пороге президентских выборов.
​"Проще говоря, недовольство вызывают именно те государства, которые пытаются жить своим умом. Главную задачу засевшие в комиссии чиновники видят в навязывании всем государствам западных нарративов. В их отчётах сквозит откровенная ревность к государствам, отстаивающим свой суверенитет. Да и как не ревновать, если в их родных странах разговоры о суверенитете давно уже под запретом, а самые важные решения принимаются в Брюсселе и Вашингтоне", - добавил парламентарий.
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В миреРоссияВенгрияСербияВасилий ПискаревВенецианская комиссияСовет ЕвропыГосдума РФ
 
 
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