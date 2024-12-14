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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989188439.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.12.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая шесть кассетных снарядов, по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:46
2024-12-14T10:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая шесть кассетных снарядов, по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, с 06.40 (совпадает с мск) до 09.20 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров. Представительство добавило, что в 10.30 по Центрально-Городскому району Горловки были выпущены еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241214/bpla-1989181615.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая шесть кассетных снарядов, по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, с 06.40 (совпадает с мск) до 09.20 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров.
Представительство добавило, что в 10.30 по Центрально-Городскому району Горловки были выпущены еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтирол
 
 
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