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Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно - РИА Новости, 14.12.2024
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10:55 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/golosovanie-1989188980.html
Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно
Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно - РИА Новости, 14.12.2024
Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно
Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:55
2024-12-14T10:55
в мире
грузия
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа. Заседание, которое началось в 9.00 и продлится до 14.00 (07.00-13.00 мск), проводит ЦИК Грузии, оппозиция не участвует в нем. Параллельно голосованию на улице проходит очередная акция оппозиционно настроенного населения. Митингующие устраивают разные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Таким образом они намекают единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили на отсутствие у него высшего образования. Брат действующего президента Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили присоединился к акции и принес шары с изображением пингвинов и зебр. Эти животные ассоциируются с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, который как известно, содержал их у себя дома. В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно

Голосование в парламенте на выборах президента Грузии проходит спокойно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Заседание, которое началось в 9.00 и продлится до 14.00 (07.00-13.00 мск), проводит ЦИК Грузии, оппозиция не участвует в нем. Параллельно голосованию на улице проходит очередная акция оппозиционно настроенного населения. Митингующие устраивают разные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Таким образом они намекают единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили на отсутствие у него высшего образования.
Вид на президентский дворец в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Процедура выборов президента Грузии
Вчера, 01:56
Брат действующего президента Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили присоединился к акции и принес шары с изображением пингвинов и зебр. Эти животные ассоциируются с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, который как известно, содержал их у себя дома.
В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии
Вчера, 09:07
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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