https://ria.ru/20241214/golosovanie-1989188980.html

Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно

Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно - РИА Новости, 14.12.2024

Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно

Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:55

2024-12-14T10:55

2024-12-14T10:55

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа. Заседание, которое началось в 9.00 и продлится до 14.00 (07.00-13.00 мск), проводит ЦИК Грузии, оппозиция не участвует в нем. Параллельно голосованию на улице проходит очередная акция оппозиционно настроенного населения. Митингующие устраивают разные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Таким образом они намекают единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили на отсутствие у него высшего образования. Брат действующего президента Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили присоединился к акции и принес шары с изображением пингвинов и зебр. Эти животные ассоциируются с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, который как известно, содержал их у себя дома. В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, саломе зурабишвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024