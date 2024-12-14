Голосование на выборах президента Грузии проходит спокойно
Голосование в парламенте на выборах президента Грузии проходит спокойно
Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Заседание, которое началось в 9.00 и продлится до 14.00 (07.00-13.00 мск), проводит ЦИК Грузии, оппозиция не участвует в нем. Параллельно голосованию на улице проходит очередная акция оппозиционно настроенного населения. Митингующие устраивают разные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Таким образом они намекают единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили на отсутствие у него высшего образования.
Процедура выборов президента Грузии
Вчера, 01:56
Брат действующего президента Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили присоединился к акции и принес шары с изображением пингвинов и зебр. Эти животные ассоциируются с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, который как известно, содержал их у себя дома.
В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".