https://ria.ru/20241214/germaniya-1989262686.html

АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке

АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке - РИА Новости, 14.12.2024

АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке

Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трёх языках: немецком, английском и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:28

2024-12-14T22:28

2024-12-14T22:28

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трёх языках: немецком, английском и русском. Текст резолюции выложил на своей странице в социальной сети Х глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке. "Политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США, не желающих терять господствующее положение в Европе и принуждающих своих "союзников" встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы, равно как и подчинение возможной российской гегемонии", - говорится в резолюции. В резолюции говорится, что Германия не может быть заинтересована в перспективе создания фронта против России и восстановлении "железного занавеса". "Однако наша нация лишена суверенитета в вопросах внешней политики. Уничтожение газопроводов "Северный поток" ярко продемонстрировало нашей стране собственную беспомощность", - сказано в тексте. Утверждается, что Германия должна всерьёз воспринимать волю к самоопределению недавно возникших государств между ней и Россией, но при этом предостерегать эти страны от тесных связей с США, которые обещают им краткосрочные выборы. "Мир в Европе зависит от хороших отношений Германии и Европы с Россией. Европа — не Америка. Европа должна обрести европейское понимание своей задачи: необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил наш континент. Это равновесие, построенное на основе договоров, дипломатии и надёжности, никогда не должно пасть жертвой краткосрочной геостратегической выгоды. Мы — единственная партия в Германии, которая осознаёт это. Мы — сила мира", - добавлено в резолюции. АдГ заняла первое место на сентябрьских выборах в Тюрингии, но в итоге правительство было сформировано другими партиями, поскольку все они не пожелали сотрудничать с победителями. Сам Хёке приехал на избирательный участок на "Ниве".

https://ria.ru/20241205/germanija-1987601822.html

https://ria.ru/20241129/frg-1986417947.html

https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, германия, россия, северный поток