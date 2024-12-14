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АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке - РИА Новости, 14.12.2024
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22:28 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/germaniya-1989262686.html
АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке
АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке - РИА Новости, 14.12.2024
АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке
Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трёх языках: немецком, английском и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:28
2024-12-14T22:28
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трёх языках: немецком, английском и русском. Текст резолюции выложил на своей странице в социальной сети Х глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке. "Политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США, не желающих терять господствующее положение в Европе и принуждающих своих "союзников" встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы, равно как и подчинение возможной российской гегемонии", - говорится в резолюции. В резолюции говорится, что Германия не может быть заинтересована в перспективе создания фронта против России и восстановлении "железного занавеса". "Однако наша нация лишена суверенитета в вопросах внешней политики. Уничтожение газопроводов "Северный поток" ярко продемонстрировало нашей стране собственную беспомощность", - сказано в тексте. Утверждается, что Германия должна всерьёз воспринимать волю к самоопределению недавно возникших государств между ней и Россией, но при этом предостерегать эти страны от тесных связей с США, которые обещают им краткосрочные выборы. "Мир в Европе зависит от хороших отношений Германии и Европы с Россией. Европа — не Америка. Европа должна обрести европейское понимание своей задачи: необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил наш континент. Это равновесие, построенное на основе договоров, дипломатии и надёжности, никогда не должно пасть жертвой краткосрочной геостратегической выгоды. Мы — единственная партия в Германии, которая осознаёт это. Мы — сила мира", - добавлено в резолюции. АдГ заняла первое место на сентябрьских выборах в Тюрингии, но в итоге правительство было сформировано другими партиями, поскольку все они не пожелали сотрудничать с победителями. Сам Хёке приехал на избирательный участок на "Ниве".
https://ria.ru/20241205/germanija-1987601822.html
https://ria.ru/20241129/frg-1986417947.html
https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html
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в мире, европа, германия, россия, северный поток
В мире, Европа, Германия, Россия, Северный поток
АдГ выпустила резолюцию за мир и суверенитет Германии на русском языке

Отделение АдГ в Тюрингии издало резолюцию за мир и суверенитет ФРГ на 3-х языках

© AP Photo / Michael ProbstГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трёх языках: немецком, английском и русском.
Текст резолюции выложил на своей странице в социальной сети Х глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке.
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"Политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США, не желающих терять господствующее положение в Европе и принуждающих своих "союзников" встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы, равно как и подчинение возможной российской гегемонии", - говорится в резолюции.
В резолюции говорится, что Германия не может быть заинтересована в перспективе создания фронта против России и восстановлении "железного занавеса".
"Однако наша нация лишена суверенитета в вопросах внешней политики. Уничтожение газопроводов "Северный поток" ярко продемонстрировало нашей стране собственную беспомощность", - сказано в тексте.
Утверждается, что Германия должна всерьёз воспринимать волю к самоопределению недавно возникших государств между ней и Россией, но при этом предостерегать эти страны от тесных связей с США, которые обещают им краткосрочные выборы.
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"Мир в Европе зависит от хороших отношений Германии и Европы с Россией. Европа — не Америка. Европа должна обрести европейское понимание своей задачи: необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил наш континент. Это равновесие, построенное на основе договоров, дипломатии и надёжности, никогда не должно пасть жертвой краткосрочной геостратегической выгоды. Мы — единственная партия в Германии, которая осознаёт это. Мы — сила мира", - добавлено в резолюции.
АдГ заняла первое место на сентябрьских выборах в Тюрингии, но в итоге правительство было сформировано другими партиями, поскольку все они не пожелали сотрудничать с победителями. Сам Хёке приехал на избирательный участок на "Ниве".
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