ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе
ЦАХАЛ заявили об ударе ВВС по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному пункту палестинского движения ХАМАС, расположенному в здании школы в городе Газа.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС... Террористы действовали в командно-контрольном пункте, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой в районе Яффа в городе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале.
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе
13 декабря, 22:36
Как утверждает ЦАХАЛ, командный пункт использовался ХАМАС с целью планирования терактов против израильской армии, действующей в секторе Газа, и на территории Израиля в ближайшем будущем. В сообщении также утверждается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
ЦАХАЛ опубликовала отчет об уничтожении военного потенциала Сирии
12 декабря, 18:37