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ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе - РИА Новости, 14.12.2024
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05:22 14.12.2024 (обновлено: 05:37 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gaza-1989176184.html
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе - РИА Новости, 14.12.2024
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному пункту палестинского движения ХАМАС, расположенному в здании школы в городе Газа. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:22
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному пункту палестинского движения ХАМАС, расположенному в здании школы в городе Газа. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС... Террористы действовали в командно-контрольном пункте, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой в районе Яффа в городе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале. Как утверждает ЦАХАЛ, командный пункт использовался ХАМАС с целью планирования терактов против израильской армии, действующей в секторе Газа, и на территории Израиля в ближайшем будущем. В сообщении также утверждается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241213/tartus-1989158753.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе

ЦАХАЛ заявили об ударе ВВС по командному пункту ХАМАС в здании школы в Газе

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному пункту палестинского движения ХАМАС, расположенному в здании школы в городе Газа.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС... Террористы действовали в командно-контрольном пункте, расположенном на территории комплекса, который ранее служил школой в районе Яффа в городе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале.
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13 декабря, 22:36
Как утверждает ЦАХАЛ, командный пункт использовался ХАМАС с целью планирования терактов против израильской армии, действующей в секторе Газа, и на территории Израиля в ближайшем будущем. В сообщении также утверждается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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