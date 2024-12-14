https://ria.ru/20241214/gaz-1989434924.html

Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации

Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации - РИА Новости, 16.12.2024

Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района, где проживают многодетные семьи,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-14T19:05

2024-12-14T19:05

2024-12-16T13:55

республика татарстан

нижнекамский район

россия

рустам минниханов

владимир путин

газпром

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КАЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района, где проживают многодетные семьи, сообщает пресс-служба главы республики.Старт программы социальной газификации был объявлен президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, она стала одной из наиболее значимых. Впоследствии программа была расширена на социальные и медицинские учреждения."В селе Нижнее Афанасово завершена газификация жилого массива Чайка, где проживают многодетные семьи, теперь почти 800 домов имеют возможность использовать природный газ", - говорится в сообщении.Глава Татарстана отметил, что вводимый в эксплуатацию в рамках программы догазификации новый газопровод в селе Нижнее Афанасово - один из крупнейших объектов в Татарстане. Его протяженность превышает 30 километров. Поиего словам, ввод газопровода позволит обеспечить газом 796 участков, что существенно улучшит качество жизни жителей поселка."Поздравляю вас с этим важным событием. Газ - это тепло, а тепло - это жизнь. Желаю всем хорошей жизни и много детей. Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом", - сказал глава региона жителям поселка.Минниханов также поблагодарил президента и правительство страны за инициативы, которые направлены на улучшение условий жизни граждан.Всего за период действия программы догазификации в Татарстане газом обеспечены более 23 тысяч домовладений. Такие результаты стали возможны благодаря совместной работе Татарстана с компанией "Газпром". Программа имеет синергетический эффект, развитая газовая инфрастуктура создает точки роста и для промышленных предприятий.

https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html

https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988884692.html

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нижнекамский район, россия, рустам минниханов, владимир путин, газпром