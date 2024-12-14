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Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации - РИА Новости, 16.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:05 14.12.2024 (обновлено: 13:55 16.12.2024)
https://ria.ru/20241214/gaz-1989434924.html
Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации
Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации - РИА Новости, 16.12.2024
Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района, где проживают многодетные семьи,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-14T19:05
2024-12-16T13:55
республика татарстан
нижнекамский район
россия
рустам минниханов
владимир путин
газпром
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КАЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района, где проживают многодетные семьи, сообщает пресс-служба главы республики.Старт программы социальной газификации был объявлен президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, она стала одной из наиболее значимых. Впоследствии программа была расширена на социальные и медицинские учреждения."В селе Нижнее Афанасово завершена газификация жилого массива Чайка, где проживают многодетные семьи, теперь почти 800 домов имеют возможность использовать природный газ", - говорится в сообщении.Глава Татарстана отметил, что вводимый в эксплуатацию в рамках программы догазификации новый газопровод в селе Нижнее Афанасово - один из крупнейших объектов в Татарстане. Его протяженность превышает 30 километров. Поиего словам, ввод газопровода позволит обеспечить газом 796 участков, что существенно улучшит качество жизни жителей поселка."Поздравляю вас с этим важным событием. Газ - это тепло, а тепло - это жизнь. Желаю всем хорошей жизни и много детей. Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом", - сказал глава региона жителям поселка.Минниханов также поблагодарил президента и правительство страны за инициативы, которые направлены на улучшение условий жизни граждан.Всего за период действия программы догазификации в Татарстане газом обеспечены более 23 тысяч домовладений. Такие результаты стали возможны благодаря совместной работе Татарстана с компанией "Газпром". Программа имеет синергетический эффект, развитая газовая инфрастуктура создает точки роста и для промышленных предприятий.
https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html
https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988884692.html
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нижнекамский район, россия, рустам минниханов, владимир путин, газпром
Республика Татарстан, Нижнекамский район, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Газпром
Поселок в Татарстане получил газ по программе догазификации

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном пуске газа в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района, где проживают многодетные семьи, сообщает пресс-служба главы республики.
Старт программы социальной газификации был объявлен президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, она стала одной из наиболее значимых. Впоследствии программа была расширена на социальные и медицинские учреждения.
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"В селе Нижнее Афанасово завершена газификация жилого массива Чайка, где проживают многодетные семьи, теперь почти 800 домов имеют возможность использовать природный газ", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана отметил, что вводимый в эксплуатацию в рамках программы догазификации новый газопровод в селе Нижнее Афанасово - один из крупнейших объектов в Татарстане. Его протяженность превышает 30 километров. Поиего словам, ввод газопровода позволит обеспечить газом 796 участков, что существенно улучшит качество жизни жителей поселка.
"Поздравляю вас с этим важным событием. Газ - это тепло, а тепло - это жизнь. Желаю всем хорошей жизни и много детей. Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом", - сказал глава региона жителям поселка.
Минниханов также поблагодарил президента и правительство страны за инициативы, которые направлены на улучшение условий жизни граждан.
Всего за период действия программы догазификации в Татарстане газом обеспечены более 23 тысяч домовладений. Такие результаты стали возможны благодаря совместной работе Татарстана с компанией "Газпром". Программа имеет синергетический эффект, развитая газовая инфрастуктура создает точки роста и для промышленных предприятий.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Республика ТатарстанНижнекамский районРоссияРустам МиннихановВладимир ПутинГазпром
 
 
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