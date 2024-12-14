https://ria.ru/20241214/gagauziya-1989233158.html

В Гагаузии рассказали о развитии автономии вопреки действиям Запада

В Гагаузии рассказали о развитии автономии вопреки действиям Запада - РИА Новости, 14.12.2024

В Гагаузии рассказали о развитии автономии вопреки действиям Запада

Гагаузская автономия по мере возможностей осуществляет целенаправленное экономическое и социальное развитие вопреки противодействию ставленников Запада,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:23

2024-12-14T17:23

2024-12-14T17:23

в мире

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Гагаузская автономия по мере возможностей осуществляет целенаправленное экономическое и социальное развитие вопреки противодействию ставленников Запада, находящихся при власти в Кишиневе, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. Депутат сообщил, что принял участие в круглом столе "30 лет особому правовому статусу Гагаузии: уроки истории, вызовы времени", состоявшемся в Москве в воскресенье. В нем также участвовала глава Гагаузии Евгения Гуцул, члены исполкома автономии, депутаты Государственной Думы РФ, политические и общественные деятели России и Молдавии. "В своем выступлении подчеркнул, что сегодня Гагаузская автономия и всё её население по мере сил и возможностей осуществляют целенаправленное экономическое и социальное развитие вопреки противодействию ставленников Запада, находящихся при власти в Кишинёве", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. Он отметил, что народы Гагаузии и России являются братьями, веками развиваясь в составе единых государств. "Жители автономии неотступно следуют принципу возвращения к гармоничным социально-экономическим и политическим взаимоотношениям с Россией и другими странами ЕАЭС. Эта общая точка зрения была обозначена более 10 лет назад на референдуме об интеграции в Таможенный союз, а также де-факто подтверждена на состоявшемся в этом году евро-референдуме Молдовы, где гагаузы в подавляющем большинстве своём проголосовали против евроинтеграции", - подчеркнул депутат. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989231865.html

https://ria.ru/20241214/gagauzija-1989201117.html

https://ria.ru/20241121/gagauziya-1985055058.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, евразийский экономический союз