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Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей - РИА Новости, 14.12.2024
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14:07 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/gagauzija-1989201117.html
Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей
Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей - РИА Новости, 14.12.2024
Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ущемления региона со стороны властей в Кишинев были еще до ее избрания, но в последнее... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:07
2024-12-14T14:07
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ущемления региона со стороны властей в Кишинев были еще до ее избрания, но в последнее время это обострилось. "Через провластные СМИ они пытаются настроить наших братьев-молдаван на то, что якобы мы идем против них. Нет, они идут. И это не началось, когда Гуцул с блоком "Победа" выиграла башканские выборы (башкан — глава региона - ред.). Это еще началось при экс-башкане. Тогда и ее игнорировали… И полномочия урезаются с Гагаузской автономии на протяжении тридцати лет, но самое большое обострение — сейчас", - сказала Гуцул на круглом столе "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени". Она подчеркнула, что центральные власти обвиняют Комрат в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в целом. "Когда центр начнет считаться с этим законом (об особом правовом статусе Гагаузии - ред.), все противоречия между Кишиневом и Комратом навсегда уйдут в прошлое", - отметила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981682221.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей

Гуцул заявила, что молдавские власти ущемляли Гагаузию еще до ее избрания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ущемления региона со стороны властей в Кишинев были еще до ее избрания, но в последнее время это обострилось.
"Через провластные СМИ они пытаются настроить наших братьев-молдаван на то, что якобы мы идем против них. Нет, они идут. И это не началось, когда Гуцул с блоком "Победа" выиграла башканские выборы (башкан — глава региона - ред.). Это еще началось при экс-башкане. Тогда и ее игнорировали… И полномочия урезаются с Гагаузской автономии на протяжении тридцати лет, но самое большое обострение — сейчас", - сказала Гуцул на круглом столе "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
3 ноября, 13:21
Она подчеркнула, что центральные власти обвиняют Комрат в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в целом.
"Когда центр начнет считаться с этим законом (об особом правовом статусе Гагаузии - ред.), все противоречия между Кишиневом и Комратом навсегда уйдут в прошлое", - отметила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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