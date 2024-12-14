https://ria.ru/20241214/frantsiya-1989198405.html
Опрос показал, как французы оценивают будущее правительства Байру
Опрос показал, как французы оценивают будущее правительства Байру - РИА Новости, 14.12.2024
Опрос показал, как французы оценивают будущее правительства Байру
Около 70% жителей Франции считают, что правительство нового премьер-министра Франсуа Байру не сможет обеспечить восстановление политической стабильности в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:28
2024-12-14T13:28
2024-12-14T13:29
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франция
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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Около 70% жителей Франции считают, что правительство нового премьер-министра Франсуа Байру не сможет обеспечить восстановление политической стабильности в стране, следует из исследования, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV. Накануне новым главой французского кабмина был назначен центрист и соратник президента Эммануэля Макрона 73-летний Франсуа Байру. "67% французов считают, что будущее правительство Франсуа Байру не обеспечит восстановление политической стабильности", - говорится на сайте Elabe. Более половины респондентов (52%) выразили мнение, что новому премьеру не удастся сформировать кабмин из представителей всех партий и найти компромисс с оппозицией для принятия решений и проведения законопроектов, в частности о бюджете на 2025 год. Исследование проводилось 13 декабря среди 1 009 французов старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся. Ранее правительство Франции было впервые с 1962 года отправлено в отставку с помощью вотума недоверия. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Вотум недоверия предыдущему премьеру Франции Мишелю Барнье был вынесен после проведения им законопроекта о бюджете в обход голосования в парламенте, в котором у президентской фракции нет большинства.
https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html
https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html
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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Опрос показал, как французы оценивают будущее правительства Байру
Около 70% французов считают, что правительство Байру не обеспечит стабильности